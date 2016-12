La Val d’Orcia ospita "Aurora 2013"

foto Ufficio stampa A Pienza e Monticchiello (Siena), dal 5 al 7 luglio, torna Aurora 2013, Festival di Natura e Spirito. L’appuntamento interdisciplinare nel cuore della Val d’Orcia che trasforma il suggestivo scenario di Pienza e dintorni in piattaforma di scambio e approfondimento sul rapporto con natura e ambiente. Quest’anno il festival è dedicato alla Terra e alle modalità con cui possiamo sentirci parte integrante della stessa. Un appuntamento unico in Italia e una buona occasione per visitare un territorio patrimonio Unesco.

AURORA 2013 - Il Festival, patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Siena e dal Comune di Pienza, e promosso dall’associazione Aurora Festival fondata da Bebetta Campeti, è un’occasione d’incontro con maestri, ricercatori, artisti, terapeuti, studiosi di diverse tradizioni riconosciuti a livello internazionale, che indagano, non solo in termini scientifici ed ecologici, ma anche spirituali e personali, il contatto diretto con la natura e come sentirsi parte di essa. Seminari, tavole rotonde, consultazioni, concerti, camminate attraverso sentieri e strade bianche, aperitivi e cene biologiche in piazza, animeranno gli spazi pubblici di Pienza e Monticchiello, offrendo al visitatore tre giorni di incontri, cultura, natura e spirito. I LUOGHI DEL FESTIVAL - Sono molteplici i luoghi d’elezione di Aurora, che permettono un percorso itinerante facilmente raggiungibile nel giro di pochi chilometri. Ad ospitare la serata inaugurale del Festival l’incantato borgo medievale di Monticchiello, con cena biologica in piazza, lettura di poesie della nota attrice Pamela Villoresi e concerti live. Il centro storico di Pienza, città ideale del Rinascimento, apre le sue porte alle conferenze e alle tavole rotonde nella Sala e nella Biblioteca del Conservatorio, situate proprio sul corso principale. Da non perdere le consultazioni e le classi di yoga nei panoramici spazi della Fabbriceria, l'ex fabbrica del Duomo di Pienza, con una strepitosa vista sulla Val d'Orcia. Podere Isabella, sede dell’associazione Aurora, è il punto di partenza per il corso di cucina naturale e camminate erboristiche lungo i sentieri della Val d’Orcia; mentre la Pieve di Corsignano, mistica pieve romanica dal fascino incomparabile, accoglie i visitatori con danza e concerto sul prato al tramonto. LE TEMATICHE - Quest’anno il festival è dedicato alla Terra e alle modalità con cui possiamo avvicinarci al suo spirito vivendo meglio, attraverso un rapporto più naturale con il nostro corpo e ricercando nuovi modelli etici, ecologici e politici di particolare importanza in questo momento storico di crisi culturale. Diverse, complementari e fondamentali le tematiche trattate, che convergono nella ricerca di un nuovo paradigma che riporti al centro le risorse e le necessità dell’umano, del femminile e della natura. Alimentazione - dibattiti e tavole rotonde con professori, esperti e naturopati riconosciuti sia in Italia che all’estero sui temi della nutrizione, della cultura vegana, delle esposizioni ambientali e delle modificazioni negli stili di vita, per offrire la possibilità di operare scelte informate riguardanti il miglioramento del proprio stato di salute e di benessere, alla luce di ricerche scientifiche spesso poco conosciute soprattutto in Italia, e capire come gli alimenti interagiscono con il nostro DNA.