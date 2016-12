Roccaraso: aquiloni in volo

Gli appassionati disi danno appuntamento a, la bella località di montagna nell'A, in provincia dell'Aquila, perNel lussureggiante teatro naturale dell’Aremogna, il festival degli aquiloni celebra la sua prima edizione, con la partecipazione di una ventina d’artisti italiani e due austriaci.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Albergatori Roccaraso-Rivisondoli, in collaborazione con i Comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo, accompagna il pubblico alla scoperta degli artisti italiani più interessanti e più acclamati ai grandi festival di tutto il mondo. Così come a Cervia, dove il festival degli aquiloni è una tradizione che conta ormai 33 edizioni, anche a Roccaraso sono ampiamente rappresentate le diverse specialità e discipline che vedono protagonisti tipologie diverse di aquiloni: dai “veleggiatori”, agli “acrobatici”, fino ai cosiddetti “combattenti” come quelli resi celebri dal libro e dal film “Il cacciatore di aquiloni”, che hanno incantato il pubblico di tutto il mondo.



Tra i protagonisti del festival spiccano i nomi del veronese Roberto Dinatale, del bolzanese Enzo Boldrer e del cagliaritano Simone Rombi, veri specialisti del settore. Fra gli ospiti è presente Patrizio Mariani, storico ispiratore del Team Sculture Volanti ed eclettico creatore di aquiloni dalle forme più svariate; gli tiene testa un valido avversario come Valter Gregori del Team Terni Fly, progettista e costruttore di aquiloni “cellulari”, capaci di volare sia con brezze leggere che con vento forte.

Per ibnformazioni, sito internet www.roccaraso.net/