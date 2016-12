Notte Rosa 2013, un fatto di anima

AsaNIsiMAsa è la formula magica che i bambini protagonisti della celebre pellicola di Fellini “8 e ½” (che proprio nel 2013 festeggia i cinquant’anni) pronunciano di notte per far muovere gli occhi di un ritratto. E' il prodotto dell'"alfabeto serpentino" ovvero del linguaggio segreto che scompone le parole in sillabe e inserisce la lettera esse seguita dall’ultima vocale del gruppo, e quindi significa Anima. L'anima è il simbolo del calore, dell’autenticità, della grande simpatia e del cuore dei romagnoli, celebri in tutto il mondo per la loro innata capacità di accoglienza, per il buon vivere e per la convivialità, tutti tratti distintivi della Riviera. L'Anima è, insomma, il denominatore comune di Federico Fellini, della piadina romagnola e del fritto di pesce, ma anche del bagnino playboy, del ballo liscio e il rito del bombolone appena sfornato dopo la notte in discoteca,

Dal tramonto di venerdì 5 a quello di domenica 7, la riviera, da Comacchio a Cattolica è dunque in festa e offre il meglio di sé con oltre 300 eventi tra concerti, feste in spiaggia, intrattenimento per bambini, enogastronomia, readings, spettacoli, dj set e tanto altro, con viali, piazze, monumenti, hotel, stabilimenti balneari “vestiti” di rosa. Il rosa è il dress code proposto agli oltre 2 milioni di ospiti attesi anche quest'anno all'evento: per entrare a far parte dell'"onda rosa" bastano un cappellino, una t-shirt, o una sciarpa o un paio di occhiali, purché rigorosamente “pink”, per condividere il divertimento di una notte di festa che culmina nel grande spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte del venerdì, con tutta la spiaggia illuminata a giorno dai bagliori colorati che “ricamano” il cielo a tinte vivaci.