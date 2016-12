L'estate con gli sci ai piedi

A Breuil Cervinia, in Valle d'Aosta, sono oltre 23 i chilometri di pista a disposizione degli irriducibili della discesa: sabato 29 giugno apre infatti la stagione dello sci estivo di Breuil Cervinia, in Valle d'Aosta. Le abbondanti nevicate consentono di sciare, oltre che sui tracciati di Plateau Rosà, in territorio svizzero, anche sulla parte italiana, sulla pista Ventina, nella parte alta del tracciato, dai 3.500 mt. di Plateau Rosà sino a Cime Bianche Laghi (mt. 2.812). Il manto nevoso varia dai cm.150 in pista a 2.800 metri ai 305 cm a 3.500 metri. Plateau Rosà è raggiungibile da Breuil-Cervinia con gli impianti in solo mezz’ora. La prima salita è fissata per le ore 7,15, e si scia fino alle ore 13.00. Per chi volesse usufruire dello ski pass giornaliero “solo” Italia, il costo è di Euro 31,00; l’internazionale, valido anche sugli impianti svizzeri, è invece di Euro 43,00. Per gli sci club possibilità di usufruire di una pista di allenamento. Tariffe e offerte soggiorno sul sito: www.cervinia.it.

l Passo dello Stelvio, l'unica località italiana dove si scia solo d'estate visto che la strada statale 38 che da Bormio porta al passo durante i mesi invernali è impraticabile per la neve e quindi viene chiusa. Dal Passo dello Stelvio si prendono la funivia e un funifor che portano da 2700 ai 3450 metri di Punta degli Spiriti: da qui partono circa 20 km di tracciati, serviti da skilift con pendii adatti a tutti, anche ai principianti. Info http:/



A Cortina d'Ampezzo, si scia lungo la pista del Bus de Tofana, unica pista aperta, proprio sotto la Tofana di mezzo, tra i 2.800 e i 2.500 metri di quota. Per poter godersi le discese al meglio è stato contingentato l'orario, dalle 7 del mattino fino alle 10. Nel biglietto da 45 euro - che scende a 25 euro per i ragazzi e i soci degli sci club - è compreso anche un buono per il brunch, da consumare nei rifugi dell'area. Si continuera' per tutti i prossimi giorni, fino a quando le condizioni della neve e della pista lo permetteranno. In alternativa a Cervinia, c'è il'unica località italiana dove si scia solo d'estate visto che la strada statale 38 che da Bormio porta al passo durante i mesi invernali è impraticabile per la neve e quindi viene chiusa. Dal Passo dello Stelvio si prendono la funivia e un funifor che portano da 2700 ai 3450 metri di Punta degli Spiriti: da qui partono circa 20 km di tracciati, serviti da skilift con pendii adatti a tutti, anche ai principianti. Info http:/ /www.passostelvio.com/ si scia lungo la pista del Bus de Tofana, unica pista aperta, proprio sotto la Tofana di mezzo, tra i 2.800 e i 2.500 metri di quota. Per poter godersi le discese al meglio è stato contingentato l'orario, dalle 7 del mattino fino alle 10. Nel biglietto da 45 euro - che scende a 25 euro per i ragazzi e i soci degli sci club - è compreso anche un buono per il brunch, da consumare nei rifugi dell'area. Si continuera' per tutti i prossimi giorni, fino a quando le condizioni della neve e della pista lo permetteranno.

Valicando i confini del nostro Paese si può sciare in Svizzera, oltre che a Zermatt, sul Cervino, anche a Sass Fee dove si pratica lo sci estivo su un ghiacciaio a 3600 metri su 20 kilometri di piste. La località dispone anche di un attrezzato snowpark.

In Francia lo sci estivo si pratica a Les Deux Alpes e Tignes, località molto ben attrezzate e apprezzatissime dagli sportivi. Les Deux Alpes è famosa anche per le numerose attività complementari allo sport, soprattutto per la vita notturna e i suoi numerosi locali. Tignes offre invece un gran numero di piste, con dislivelli di tutto rispetto tra cui una pista nera sotto la vetta del Grande Motte.

L'Austria è sempre la patria delle discipline della neve: con alcuni ghiacciai sciabili. Tra questi, in Tirolo, si scia a Hintertux, che offre ben 9 impianti di risalita e 21 piste e dove la stagione sciistica dura 365 giorni all'anno, e a Solden, dove ogni ottobre si tiene la gara di apertura della Coppa del mondo maschile.