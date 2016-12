La Thuile, sport estivi tra i monti

Gli appassionati dinon possono perdere una giornata speciale a loro dedicata, tra idellaproponeil, unain cui mettersi alla prova e praticare tante discipline sportive diverse. L'occasione è offerta dallper godere una giornata di festa all'aria aperta all'insegna delle discipline estive nello splendido scenario delle montagne del. Tra gli sport protagonisti della giornata ci sono la, ile il, proposti a tariffe particolarmente agevolate. Per l’occasione anche le diverse tipologie di pass per usufruire delle seggiovie del comprensorio, sono proposte dalla Società Funivie Piccolo San Bernardo a prezzi promozionali.

In particolare, gli appassionati dihanno a disposizione iin cui pedalare nello scenario maestoso delle cime più alte d’Europa. I tracciati del comprensorio, ricavati nel pieno rispetto del territorio da antichi camminamenti, sono a tu per tu con la natura, per scoprire la bellezza delle specie all'apice della fioritura, e per incontri ravvicinati con le timide bestiole di montagna. I 220 km di itinerari Gravity, articolati secondo diversi livelli di difficoltà, si distribuiscono tra Italia e Francia, attraversando boschi e pascoli. Poco sotto la cima di Chaz Dura (2.400 m), raggiungibile con le seggiovie Bosco Express e Chalet Express, partono i 19 percorsi Freeride che conducono in paese e sono segnalati con differenti colori in base alla difficoltà. Ci sono anche i percorsi Enduro, che portano alle vicine località della Haute Tarentaise, passando attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo, a quota 2.188 m, area ricca di interessanti testimonianze storiche.

Si comincia alle 9.30 del mattino, momento a partire dal quale è possibile cimentarsi, o provare per la prima volta, una o tutte le attività sportive previste, senza vincoli di ordine. Dopo la giornata di sport, nella serata si continua in allegria con i festeggiamenti del "Party 4 Pigne" .

foto Ufficio stampa

Presso le Funivie Piccolo San Bernardo sono disponibili diverse tipologie di pass, tra cui anche quello internazionale, un unico biglietto con il quale si accede sia agli impianti italiani che a quelli francesi di La Rosière, per pedalate senza confini. E' anche possibile comporre speciali formule MTB in funzione delle diverse esigenze, che includono biglietto di risalita, noleggio di bici e attrezzature di sicurezza, accesso alla piscina in quota, pranzi nelle baite. Non mancano gli alberghi organizzati per dare ospitalità a bikers e biciclette, oltre a un laboratorio specializzato per assistenza tecnica e lavaggio mezzi,.

Infine, la scuola di MTB La Thuile, aperta da giugno a settembre dalle 9.00 alle 18.00, mette a disposizione degli sportivi l'assistenza di cinque maestri della Federazione Ciclistica Italiana e coordina tutte le attività del Bike Park e del Campo Scuola, un ampio spazio in zona Planibel, vicino alla partenza della seggiovia, attrezzato con vari percorsi: il pump track di curve paraboliche e woops per procedere senza la propulsione della pedalata; le strutture propedeutiche di skill park che, con diversa difficoltà, consentono di acquisire l’equilibrio nella guida e la corretta posizione sulla bici; il percorso linea di drop con passerelle poste in leggera discesa, utili per imparare la tecnica del salto e molto altro ancora.

Tutte le informazioni si trovano su www.lathuile.it