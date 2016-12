Torino: Mappamondo, culture in viaggio

ospitala kermesse: tre giorni dedicati al tema del viaggio, nelle sue diverse espressioni: come turismo, come ponte verso le culture “altre”, oppure come viaggio interiore e come forma di esplorazione e cura di sé. La sede è la splendida cornice del, uno tra i principali siti turistici della città di Torino con oltre 500.000 visitatori l’anno. Oltre a un ricco calendario di appuntamenti, atelier, workshop e performance, ci sono un mercatino esotico di oggetti e prodotti “glocal” e alcuni tra i migliori ristoranti di world food.

L’evento di questo fine settimana, ideato e curato dal giornalista “gastronomade” Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé, propone una selezione delle migliori realtà presenti nella nostra città - ma non solo - che si presenteranno al pubblico con le loro proposte, oggetti e prodotti, suddivise in alcune sezioni.

Il Souk delle Spezie & il Bazar delle Mercanzie offrono la possibilità di scoprire, toccare e acquistare oggetti di pregio tra cui maschere, monili, tessuti, amuleti ma anche tè, spezie, essenze, ingredienti esotici e locali e di terre vicine e lontane.

Il cortile dei sapori del mondo propone una selezione tutta da assaporare dei migliori empori, ristoranti e gastronomie di cucina nostrana e mondiale: giapponese, messicana, indiana, siciliana scelti dalla guida BestEathnic.

Benessere e cura del sé è un'area al wellness e ai trattamenti per la cura del corpo e dello spirito, con dimostrazioni di shiatsu, massaggi ayurvedici, yoga, tai chi e varie discipline orientali.

Le Officine Gastronomiche di Chef Kumalé propongono uno spazio per showcooking e talk food, ovvero dimostrazioni di cucina italiana e del mondo, per viaggiare tra i prodotti e sapori del mondo sotto la guida di Chef Kumalè e dei suoi ospiti.

Atelier & workshops per grandi e piccini: tenuti da alcune tra le associazioni culturali più attive in città e da esperti appassionati, sono dedicati a tante discipline diverse: dai laboratori di calligrafia orientale, all’origami, passando per i cupcake.

Grazie ad una collaborazione con il Gruppo Italiano della Stampa Turistica (Gist), che ha concesso il patrocino alla manifestazione, sono in programma alcuni incontri con giornalisti e viaggiatori, testimonianze e presentazioni di libri. Sul palco del cortile del Melograno, inoltre, si alternano compagnie di danze greche, indiane, orientali e afro, griots, cantastorie e narratori, ospiti, giornalisti e scrittori di viaggio. Infine durante i tre giorni di kermesse il Borgo Medievale ospita una mostra dedicata all’artista Sahar Salehi, nata in Iran nel 1976 e membro dell’Associazione dei Pittori Iraniani. Le opere esposte nel Salone dell’ex ristorante San Giorgio rappresentano il viaggio di una donna “mondiale” nella sua storia. La mostra è organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Italia-Iran con il patrocinio del Comune di Torino.

Borgo Medievale

Viale Virgilio, 107 – Torino

Dal 28 al 30 giugno 2013