e Marche festeggiano le bandiere arancioni

Lefesteggiano i 19 piccoli comuni dell'entroterra insigniti delle Bandiere Arancioni, un marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai centri che si si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. La manifestazione si intitola “Gusta l’Arancione: le Marche arancioni in piazza”, e dà appuntamentonei centri "arancioni", ciascuno dei quali propone iniziative e opportunità di incontro e di visita.

L’evento, che punta a mettere in risalto e a valorizzare tutte le peculiarità dell’entroterra marchigiano, ha come filo conduttore l’enogastronomia e i prodotti tipici che, insieme alla grande varietà di ricchezze storiche, artistiche e naturalistiche, caratterizzano e distinguono il territorio marchigiano. Testimonial di eccellenza è il conduttore televisivo Pippo Baudo, protagonista anche di uno spot promozionale. Oltre a degustare le eccellenze enogastronomiche locali, i Comuni mettono a disposizioni dei visitatori visite guidate nei centri storici, tutti antichi e ricchi di veri gioielli ancora poco conosciuti. Sono numerose anche le rievocazioni storiche di antiche tradizioni o eventi: ad esempio, a Ripatransone , in provincia di Ascoli Piceno, domenica 30 giugno si celebra la rievocazione dell’antica mietitura del grano, a cura del Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana. La Rocca di Gradara e il suo borgo fortificato, una delle strutture medioevali meglio conservate d’Italia e strettamente legata alla storia d’amore di Paolo e Francesca, scritta anche nei versi del Canto V dell’Inferno di Dante, propone cene medievali e danze storiche della tradizione cortese.

Il Comune di Ostra, in provincia di Ancona, dedica i due giorni alla danza in tutte le sue forme: gruppi folcloristici, balli di diversi stili, ovvero latino americano, salsa, street dance e zumba fitness. Corinaldo, sempre in provincia di Ancona, celebre come "borgo delle streghe e come teatro di una spettacolare festa di Halloween nelle due giornate, propone un ricco programma di iniziative che spazieranno dalla visita gratuita ai principali beni storico- culturali ad animazioni e laboratori per i bambini.

Il borgo medievale di Offagna, sempre in provincia di Ancona, invita alla visita dell'antico borgo medioevale con visite guidate gratuite. Ci sono poi le esibizioni della Scuola Sbandieratori, del Gruppo Arcieri Storici, del Gruppo Tamburi, del Gruppo Sbandieratori e Giocolieri Infusio Vulgaris del Comune di Offagna. Da non dimenticare il Mercatino “Arte e Gusto, Vetrina d’Offagna” e la Mostra “Rifiorire”, sul tema del riuso creativo dei materiali di scarto realizzata presso la Chiesa del SS Sacramento.

Le opportunità di divertimento sono moltissime: per conoscerle tutte si può consultare il sito www.gustalarancione.com.

Per conoscere invece le condizioni del tempo nei luoghi della manifestazione, si puà consultare il sito www.meteo.it