Lazio, a Montelibretti sapori di…vini

Nei tre giorni dedicati alla cultura del buon mangiare e del buon bere si possono scoprire le conchiglie con salsiccia e figorilli (piccoli fichi non ancora maturi), le salsicce co’ la pitarta, dai più conosciuto con il nome di coriandolo. Si continua poi con patate fritte, panzanella sabinese, fagioli con le cotiche e lumache al pomodoro.



“Sapori di…vini” apre le porte del centro storico, dove per l'occasione vengono allestiti i vicoletti e le piazzette per ospitare le gustose cene e per conoscere il particolare calore umano che ogni montelibrettese ha nel realizzare l’evento estivo del paese. Si entra così nello spirito mangereccio della festa, si pasteggia tutti assieme ammirando il chiarore del cielo illuminato dalle stelle, brillanti come è possibile solo nelle notti di campagna, e in un solo momento ci si sente tutti un po’ montelibrettesi. Nei vicoli riaprono le “grotti” e le “cantine”, per degustare i vini serviti da sommeliers professionisti pronti a condurre il visitatore verso un approccio multisensoriale, visivo, olfattivo, gustativo. Il cuore dell'iniziativa sta, naturalmente, nelle cantine e distillerie del posto, in un percorso di incontri e degustazioni dentro la cultura del cibo, alla scoperta dei gusti dei nostri territori.

E dopo aver mangiato, ci sono le “Passeggiate Romantiche” nel centro storico di Montelibretti, con musica e delicati profumi estivi della campagna. Dai parcheggi circostanti, saranno disponibili navette gratuite fino al centro storico.