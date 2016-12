Bolzano, estate di eventi e festival

, la città che costituisce di fatto la porta di accesso alle, si colora come ognidiper accogliere e coccolare i turisti. Il capoluogo alto atesino, oltre apropone per il periodo estivoche abbinano offerte turistiche e culturali a biglietti a prezzi ridotti per i concerti e gli spettacoli, con in più la possibilità di scoprire lee partecipare a

In città, la musica e la danza sono grandi protagoniste dell'estate, con la presenza di grandi interpreti internazionali. Tra le manifestazioni di spicco segnaliamo il Jazzfestival, Bolzano Danza e Bolzano Festival Bozen; inoltre, dalla città partono le tournèe estive della European Union Youth Orchestra e della Gustav Mahler Jugendorchester, mentre alcuni giovani pianisti muovono qui i primi passi verso una carriera internazionale.



Il primo appuntamento è il Jazz Festival, arrivato alla sua 31° edizione: si svolge dal 28 giugno al 7 luglio ed è l'occasione per incontrare il jazz mondiale. Fresche note internazionali, numerosi giovani musicisti, atmosfera festosa sin dal principio: “Wild Thing” è il nome della serata inaugurale, prevista per venerdì 28 giugno, con numerosi gruppi musicali che si esibiscono nella splendida cornice di Castel Firmiano. Nei 10 giorni del festival sono in calendario oltre 70 esibizioni di jazzisti, con performances in località incantevoli in tutta la provincia. A Bolzano gli spettacoli sono in programma a Castel Firmiano, Piazza Walther, Museion, Hotel Laurin, Eurac, Hotel Luna.



Il 15 luglio prende il via il 29° Festival Bolzano Danza, che interpreta il tema dell’Anno Europeo 2013: Citizens, cittadini. “People” è il titolo per questa edizione, il cui cartellone spettacolare si snoda dal 15 al 26 luglio nelle sale e negli spazi del Teatro Comunale, nei suggestivi dintorni della città (Colle e Renon) e per le strade di Bolzano dove in anteprima si “apriranno le danze” il 12 e 13 luglio con il Concorso “Danza in Vetrina”, in cui i danzatori si esibiscono in particolari vetrine. In programma 18 spettacoli, 7 prime italiane di cui 3 prime assolute tra creazioni per il palcoscenico e coproduzioni, performance site-specific, installazioni e incursioni urbane. Tra le varie iniziative ne segnaliamo una di grande valore sociale e dedicata agli anziani e una pensata per i bambini. In coproduzione con il festival, che coinvolgerà dieci performer professionisti della compagnia Balletto Civile e un gruppo di anziani delle Case di Riposo Don Bosco e Villa Europa, viene messo in scena "How long is now #Bolzano", con la colonna sonora eseguita live dalla celebre violoncellista Julie Kent (autrice delle musiche dell’ultimo film di Paolo Sorrentino) che riscrive per l’occasione il Bolero di Ravel. (Teatro Comunale, 23 luglio h. 21, 24 luglio h. 10, prima assoluta).