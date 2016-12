Milano, un tuffo a Gardaland Waterpark

I bambini possono divertirsi in tutta sicurezza, in un’area gioco a loro dedicata mentre i genitori si ripiosano su una spiaggia di sabbia sottile all’ombra della vegetazione o sorseggiano una bibita sotto un fresco gazebo. Sempre per i piccoli, ma non solo per loro, c'è il Fiume Lento lungo il quale farsi trasportare a bordo di un gommone. Chi invece ha la vocazione del piccolo pirata può scatenarsi nella Baby Lagoon, un’attrazione multilivello, inserita in un contesto caraibico di 260 metri quadrati, con giochi d’acqua, spruzzi improvvisi e piccoli scivoli. Per le famiglie c'è anche la Piscina Nuoto, ma chi è tentato da un'esperienza più movimentata può fare un tuffo nel Torrente Veloce e abbandonarsi alla corrente che spinge a nuotare... più rapidi che mai. Chi ama le discese con i gommoni può divertirsi nel Crazy River lungo un percorso tutto a curve lungo ben 210 metri, oppure provare la schiumosa discesa di Foam o i tre scivoli, diversi per lunghezza e pendenza, Per il riposo ci sono invece la Laguna Azteca con i Relaxing Gazebo.

I ragazzi più grandi hanno a disposizione numerosi scivoli, alcuni più tranquilli, altri decisamente adrenalinici. Chi ama le attrazioni forti può provare lo Space Bowl, un vortice artificiale che culmina in un tuffo mai uguale, oppure Twister, un insieme di due scivoli a spirale, al chiuso, dove ogni punto di riferimento va perduto ed il tuffo finale è sempre una sorpresa.

con tutti i suoi videogiochi. Inoltre, nelle giornate più afose, c’è il rinfrescante Water War dove sfidare i propri amici in una guerra all’ultimo... gavettone! Tra i servizi offerti ci sono lettini ed ombrelloni, noleggio di armadietti, l'uso di spogliatoi, docce e parcheggio gratuito. Prezzi dei biglietti, orari, promozioni e offerte si possono consultare online sul sito www.gardalandwaterpark.it.