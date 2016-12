Alto Adige: in bicicletta in gara o a spasso

Da domenica 23 giugno in poi, per tutta l’estate, si svolge il Sellaronda MTB TOUR, un modo alternativo, non competitivo e a misura di ciascun partecipante, per ripercorrere con una guida gran parte dei tracciati della HERO alla velocità da “granturista” utilizzando gli impianti di risalita e assaporando le emozioni delle Dolomiti. Certo è che bisogna “aver gambe” e un po’ di esperienza sulla mountain bike per superare i tratti più difficili. Sono stati studiati due percorsi, uno in senso orario lungo 65 chilometri con un dislivello totale di 3.980 metri (di cui 550 da pedalare), e uno in senso antiorario di 55 km con un dislivello complessivo di 3.200 metri (il costo giornaliero tutto compreso è di 70 euro). L’itinerario attraversa quattro valli: Val Gardena, Alta Badia, Arabba e Val di Fassa. Per organizzare il proprio tour si può cliccare su www.sellarondatour.com

Un novità assoluta del programma 2013 è il Sellaronda e-bike, ovvero “electric-bike”. I meno avvezzi alla fatica della bicicletta possono girare intorno al Sella, facendo in pratica il Sellaronda Mtb Tour con le due ruote a pedalata assistita, salendo in quota con gli impianti di risalita e percorrendo le discese su strade forestali o asfaltate. Gli itinerari sono stati attrezzati con quattro punti di ricarica per le batterie delle e-bike. Prima di partire è consigliabile analizzare il tracciato in una avveniristica versione 3D col nuovo applicativo Internet 3D Dolomites, un mondo virtuale che regala un viaggio realistico fra le montagne delle Dolomiti, non solo per una inedita scoperta delle meraviglie di queste vette, ma anche per prevenire le difficoltà lungo gli spettacolari percorsi in mountain bike, scrutare i parchi freeride e verificare i servizi utili in modo da pianificare tutta la giornata in sella ( www.3d-dolomites.com ).