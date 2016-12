Castelnuovo di Farfa festeggia con Fiorile

, nel cuore della Sabina reatina a pochi chilometri dalla storica Abbazia di Farfa, celebra due giorni di festa all'insegna deicon la quarta edizione di, oppure come ornamento nelledelle donne, o ancora meglio,i fiori sono protagonisti assoluti di un intero fine settimana,. Gli esperti della cucina di Castelnuovo di Farfa hanno in serbo tanti piatti inediti con i fiori locali, dalla borraggine (erba spontanea locale) alle ortiche, dai fiori di zucca ai più curiosi petali di rose, tutti deliziosi per il palato.

L’edizione 2013 della festa si arricchisce di numerose iniziative, tra cui lo spazio dedicato “all’Olio Sabina Dop “ eccellenza di Castelnuovo di Farfa, e il “Giardino incantato”, un momento della giornata riservato a brevi lezioni di cura del verde. Ci sono anche gli appuntamenti: "Arte e composizione dell’intaglio di frutta e verdura" dell’istituto alberghiero, momenti di assaggio dell'olio e i laboratori del gusto. Non mancano neppure gli spazi dedicati al giardinaggio e all'esposizione dei bonsai.

Castelnuovo di Farfa fin dalla sua fondazione è stato conosciuto come il paese dell’olio. Proprio per l’importanza che questo prodotto riveste alla fine degli anni 80 si è deciso di recuperare lo storico Palazzo Perelli per allestirvi un Museo dedicato alla millenaria storia e alla valorizzazione dell'extravergine della Sabina, al quale la Commissione Europea per l’Agricoltura e per lo sviluppo rurale già dal 1996 ha riconosciuto il marchio Sabina Dop.

In occasione della sagra è prevista inoltre l’apertura straordinaria al pubblico dei giardini all’italiana di Palazzo Palustri Galli. Il giardino, vincolato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, è strutturato a terrazze, con corridoi e viali di bossi e allori, che degradano dolcemente verso la vallata del fiume Farfa: da qui il panorama è incantevole. A poca distanza dal paese è possibile visitare la bella Abbazia di Farfa.

Info: 3408505381