TAORMINA FILM FEST, FORTI EMOZIONI - Anche quest'anno, ilcommedia, il thriller e l’horror. La kermesse ha aperto con uno dei film più attesi della stagione: “L'uomo d'acciaio” (Man of Steel) di Zack Snyder, presentato dal regista stesso insieme a Russell Crowe, Henry Cavill, Amy Adams, Antje Traue. Mentre la chiusura dell'evento è affidata alla speciale proiezione di The Lone Ranger, diretta da Gore Verbinski con Johnny Depp e Armie Hammer. L'edizione corrente propone pellicole spettacolari e d'autore e sensazionali incontri con i grandi protagonisti del cinema internazionale tra cui: Russell Crowe, Jeremy Irons, Marisa Tomei e Giuseppe Tornatore. Anche quest'anno, il Taormina Film Fest, prosegue nel suo intento di immergersi nella pancia del cinema, nella capacità della “settima arte “ di parlare a tutti più profonde emozioni attraverso grandi generi come laLa kermesse ha aperto con uno dei film più attesi della stagione: “L'uomo d'acciaio” (Man of Steel) di Zack Snyder, presentato dal regista stesso insieme a Russell Crowe, Henry Cavill, Amy Adams, Antje Traue. Mentre la chiusura dell'evento è affidata alla speciale proiezione di, diretta da Gore Verbinski con Johnny Depp e Armie Hammer. L'edizione corrente propone pellicole spettacolari e d'autore e sensazionali incontri con i grandi protagonisti del cinema internazionale tra cui:

Durante il festival verranno proiettate, oltre le già citate pellicole, altre importanti anteprime cinematografiche come In Trance (Trance) del premio Oscar Danny Boyle con Rosario Dawson, Parental Guidance di Andy Fickman con Billy Crystal, Bette Midler e Marisa Tomei; James McAvoy, Vincent Cassel; Java Heat di Conor Allyn con Kellan Lutz e Mickey Rourke; Before Midnight (Prima di Mezzanotte) di Richard Linklater con Ethan Hawke e Julie Delpy.

Sempre a Taormina, a manifestazione conclusa, si svolgerà, in data 23 giugno, la cerimonia dei Premi Taormina per le Arti e le Scienze che ormai giunta alla XXVI edizione, costituiscono un appuntamento consolidato e di prestigio che vede riunite tante personalità del mondo dell’arte, dell’imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo. I premi sono stati istituiti dal Lions Club locale, con il Patrocinio della Regione Siciliana, del Comune e dell’azienda autonoma di soggiorno e turismo della città di Taormina, vengono assegnati ogni due anni, a personalità che con la loro elevata e non comune attività si rendono benemerite in qualsiasi campo della vita sociale e contribuiscono a valorizzare con iniziative ed opere di rilevante importanza il nome di Taormina e della Sicilia in tutto il mondo.