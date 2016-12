Una sagra con la carne di struzzo

Da venerdì 21 a martedì 25 giugno le buone forchette si incontrano a Governolo , una frazione del Comune di Roncoferraro, nel Mantovano, per la Sagra dello struzzo , kermesse che riunisce da circa dieci anni gli amanti della buona cucina per gustare piatti a base di questa carne tenerissima, dal basso contenuto di colesterolo e molto ricca di ferro.

La sagra è nata da una curiosa scommessa: portare in tavola, invece dalla tipica carne di maiale, un classico della cucina mantovana, quella più ricercata e raffinata:dello struzzo. A distanza di qualche anno la scommessa può dirsi vinta e la carne di struzzo è ora protagonista di questa allegra manifestazione. Molto curata è la proposta gastronomica: dello struzzo del resto, come del maiale, non si butta niente, oltre alla carne e alle uova si usano anche le penne e la pelle. In tavola i visitatori trovano ad attenderli le tagliatelle al ragù di struzzo, il filetto alle erbe aromatiche, i medaglioni alla governolese, bigoli al torchio, la matriciana di struzzo, il brasato con ratatouille di verdure, Torta Elvezia "con sorpresa", annunciano gli organizzatori. Naturalmente, il tutto è accompagnato da degustazione di vini lambrusco. Il programma prevede poi, per tutte le serate, intrattenimenti musicali ed eventi sportivi. Lunedì 24 è in programma il nuovissimo concorso canoro per bambini ''Piratino - Struzzo D'oro''.

Da qualche anno, inoltre, è possibile abbinare ad una prelibata cena a base di struzzo anche una piacevole passeggiata nel parco museo dell'ex alveo del Mincio: da non perdere è la visita all'antico manufatto idraulico ''conca sostegno'' del Bertazzolo, appena ristrutturato e completamente illuminato, e alla vicinissima Torre Matildica.

Governolo è un paese ricco di storia che sorge alla confluenza del Mincio nel Po. Nel 1983 la storia del fiume e quella del paese si sono separate, a seguito dell'interramento dell’alveo storico dopo la paurosa piena del 1978, trasformato in parco-giardino nel cuore del centro storico e ora utilizzato per eventi e feste popolari. Governolo è stato per secoli la porta d’ingresso per la navigazione da Mantova fino al mare Adriatico, e di conseguenza luogo d’incontro e di commerci, ma anche di scontro fra gli eserciti che si contendevano il ducato mantovano. Le tracce di questo passato glorioso sono ancora ben visibili in molti angoli del paese: la torre di “Galliano”, di epoca quattrocentesca, era il luogo di controllo militare per l’accesso stradale alla città di Mantova, mentre la conca di navigazione ideata dal Bertazzolo nel 1614 fu totalmente restaurata nel 1864 con l’Unità d’Italia. Molto bella è anche la chiesa settecentesca, con il campanile gotico-lombardo.