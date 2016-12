Piacere Barbecue: a Perugia bracieri accesi

Organizzato da ConsulTravel e Sedicieventi con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia, della Camera di Commercio di Perugia e delle Associazioni di Categoria locali, l'evento ha come emblema una grande griglia ardente, pronta a cuocere tutto ciò che trova spazio nelle fantasie gastronomiche dei visitatori per abbinare questa grande passione ad uno svago piacevole e a buon mercato.

Il rito del barbecue nasce negli USA negli anni ‘70 negli e ben presto diventa un vero e proprio rito collettivo per la popolazione: negli States il 70% dei consumatori predilige la cottura al barbecue a tutti gli altri modi di cucinare. In Italia il gradimento è in continua crescita, con il 38% di preferenze e 24 milioni di grigliate organizzate. In una ideale classifica mondiale di appassionati, l'Italia si piazza al quinto posto, dopo Stati Uniti, Australia, Francia e Germania.

Piacere Barbecue si propone dunque come un inno al sapore e trasforma Perugia in capitale di grill e bracieri, con un ricco programma. A disposizione dei visitatori ci sono laboratori per adulti e per bambini, degustazioni guidate gratuite, approfondimenti dedicati ai corretti stili di alimentazione, show cooking con i migliori esperti del settore, animazioni a tema. Naturalmente il punto focale della kermesse è l'area eno-gastronomica, con vere e proprie sfide all’ultimo grill.

Il programma completo di "Piacere barbecue – Il Braciere è tutto mio!" si trova sul sito Internet www.piacerebarbecue.it