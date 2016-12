Le città dove trascorrere una serata "low-cost"

Avete voglia di passare una serata un po' diversa dal solito, magari in una città lontana tra una buona cenetta e un cocktail ma non sapete proprio dove andare? Bene, a rispondere al vostro desiderio ci ha pensato TripAdvisor con il suo, la terza edizione della comparazione di costi per una serata fuori e una notte in hotel per due persone in città chiave del mondo. La città più conveniente èmentre la più cara è. A voi la scelta.

UNA CENA “FUORI CASA” - Secondo la terza edizione della comparazione di costi per una serata fuori e una notte in hotel per due persone in città chiave del mondo, il TripIndex Cities 2013, la città di Sofia, Bulgaria, offre ai viaggiatori italiani la serata meno cara con un costo TripIndex totale di 121,38 € mentre Hanoi, Vietnam è in seconda posizione con 134,88 €. Con un costo pari a quasi quattro volte quello di Sofia, Oslo, Norvegia domina la classifica delle città più care con un TripIndex totale di 444,30 €, seguita da Zurigo, Svizzera che ha totalizzato 401,18 €. TripAdvisor TripIndex Cities 2013 utilizza l’Euro come valuta di riferimento ed è basato sulla combinazione dei costi per due persone di una notte in un hotel a quattro stelle, un cocktail, una cena di due portate con una bottiglia di vino e un tragitto di andata e ritorno in taxi (due viaggi di circa 3 km l’uno). I costi elencati si riferiscono ai mesi estivi (1 giugno – 31 agosto 2013).

Mentre i prezzi degli hotel sono i più alti di tutte le voci della classifica, la più grande disparità nei prezzi tra la destinazione più cara e quella meno cara è nei tragitti di andata e ritorno in taxi. Con 19,60 € per una corsa di andata e ritorno in taxi, Roma è dodici volte più cara di Kuala Lumpur, Malesia con 1,63 €. Il prezzo medio più basso per una camera d’albergo è a Sofia, Bulgaria con 73,77 € mentre il più alto, di circa quattro volte, è a New York City, con 290,54 € a notte.

L’Asia ha una forte presenza nella top 10 delle destinazioni meno care, con ben quattro città in totale: Hanoi, Bangkok, Kuala Lumpur e Riyad rispettivamente al secondo, sesto, settimo e decimo posto. L’Europa domina la classifica delle città più care, con ben sei destinazioni nelle prime dieci posizioni: Oslo, Zurigo, Stoccolma, Parigi, Londra e Copenhagen rispettivamente al primo, secondo, terzo, quinto, settimo e ottavo posto.