Iseo: a spasso con il treno storico

Dopo il grande successo riscosso dalle precedenti manifestazioni con il treno d’epoca, ecco una nuova escursione resa possibile dalla collaborazione e dal contributo dell’Amministrazione Comunale di Monteisola, Trenitalia e Trenord, con l’associazione di volontariato “FTC – Ferrovia Turistica Camuna” (nata all’interno del Gruppo F.T.I. – Ferrovie Turistiche Italiane con lo specifico scopo di promuovere il turismo ferroviario lungo la linea Brescia – Iseo – Edolo) e la Cooperativa Sociale “Il Nucleo” Onlus.

L'iniziativa di domenica 16 giugno si intitola “In treno sull’isola”: si parte da Brescia alle ore 9,20, e si arriva in breve al lago d’Iseo, dopo aver attraversato i dolci rilievi della Franciacorta coperti di vigneti, e costeggiando le sponde del Sebino fino a Pisogne. Qui, dopo le operazioni di rifornimento acqua alla locomotiva e le necessarie manovre, il convoglio storico rientra a Sulzano dove ci si imbarca sui battelli della Società di Navigazione per traghettare alla volta di Monteisola, l'isola lacustre più grande d'Europa. Per completare la festa, l'isola ospita, sempre domenica 16, la “Giornata gastronomica”: chi lo desidera può approfittare, grazie al supporto del “Coordinamento ristoratori Monteisola”, degli sfiziosi menù a prezzi scontati offerti dai numerosi locali dei borghi isolani (previa prenotazione ed esibendo il biglietto del treno).