Nel Ferrarese sapori d’Irlanda e d’Italia

In questa zona, nell’area del delta padano, un tempo vivevano i. Per questo oggi gli abitanti di, borgo a pochi chilometri da Ferrara, ripropongono il connubio tra i ", in una bella sagra che anima due weekend,

Questo antico insediamento dei Celti in terra ferrarese, più che una sfida fra sapori di terre lontane, propone un salto indietro nel tempo, alla scoperta di un passato comune; più che una semplice sagra paesana, la kermesse di sapori rappresenta un vero e proprio “gemellaggio gastronomico” in cui vengono proposti accostamenti fra piatti tipici delle due cucine. I Celti, infatti, riuscirono secoli fa a scacciare da questa terra gli Etruschi: si insediarono stabilmente nella regione. In seguito la zona fu conquistata dalle legioni romane, ricevendo l'appellativo di “Gallia Cisalpina”. Proprio per questo le popolazioni che vivevano qui sono state definite “galliche” fino al tardo Medioevo. E’ questa anche l'origine della lingua ferrarese e di molte tradizioni locali.

I legami tra il nostro Paese e l’Isola di Smeraldo hanno solide radici e sono documentati in oltre 1.500 anni di storia: l'Irlanda, in origine, era una terra in cui prosperarono popolazioni celtiche e a Burana il ricordo di questa antica popolazione è più vivo che mai. La zona è infatti, il più antico insediamento celtico in territorio ferrarese con ritrovamenti archeologici che risalgono addirittura al Neolitico, all'Età del Bronzo e del Ferro. Nel Medioevo la zona fu feudo di Matilde di Canossa, poi divenne parte dei possedimenti degli Estensi come centro fortificato a difesa di Ferrara

Tra i sapori riproposti ai visitatori ci sono alcuni inediti accostamenti, tra cui la tagliata di carne bovina irlandese e i tipici cappellacci di zucca al ragù ferrarese; la birra e il sidro irlandese convivono in tavola con i vini italiani, mentre ai commensali spetta decidere se sono migliori i formaggi irlandesi con salmone, o i classici salumi e formaggi italiani. Sono più gustosi i cappellacci, i tagliolini al salmone o la zuppa di porri e patate? Gli amanti della carne preferiscono l’entrecôte di carne, le costine d'agnello irlandesi con patate o la grigliata mista? E il confronto non si placa davanti al dessert, con altre prelibatezze in lizza.

