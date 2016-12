Castello di San Pietro: design, arte, natura

Nel Piacentino, presso il Castello di San Pietro, l'arte, la natura e il design si incontrano sabato 15 e domenica 16 giugno in "DesigNaturArte", la nuova kermesse che il castello lancia in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano). Un rendez-vous dedicato al rapporto tra uomo e natura nelle forme dell'arte e del design, declinato quest'anno secondo il tema: la terra come humus generativo della natura e delle idee umane.

Cuore dell’iniziativa è lo Shop en plein air, dedicato alle eccellenze del made in Italy, con espositori di design, garden, architetti e artigiani che propongo le loro creazioni, design prêt-à-porter, idee e oggetti creativi di riciclo, arte e artigianato eco-friendly, ceramica, eco fashion, gardening biologico, tessuti, arredamenti, fiori, nature photography, libri e lifestyle.



Tra le sezioni tematiche in cui si sviluppa l'evento segnaliamo Play & Think.

La sezione battezzata Think ospita invece mostre, incontri, conversazioni e momenti di formazione. In particolare il “talk humus” mette a confronto produttori, designer, architetti, artisti, critici e giornalisti sui temi cruciali del rapporto fra uomo e natura. Ci si interroga poi su come l’arte e il design possano contribuire ad un rapporto virtuoso, sui modi per stimolare la creatività e su come il rapporto fra uomo e natura può trasformarsi in impulso per la crescita?

L'appuntamento è a Castello di San Pietro, San Pietro in Cerro (PC), sabato 15 e domenica 16 giugno, dalle ore 10 alle 21. Biglietto di ingresso 8 euro, bambini fino a 12 anni gratis.

Per info: segreteria organizzativa Bloomet srl, tel. 0523.65.33.26, e-mail: info@bloomet.it, sito Internet www.designaturarte.it.

Nella sezioneil visitatore diventa protagonista e si mette in “gioco” con laboratori particolarissimi pensati per grandi e piccini: si fa esperienza di ecodesign, si diventa maestri vasai, oppure si gioca con i colori vegetali e naturali. Per i gourmet c'è l’aperitivo sensoriale “a piedi nudi nel parco” o i punti ristoro con summer showcooking, salad bar, gelati d’autore e fresche merende. I bambini si divertono con lo spazio play-ground: ci sono la casa sugli alberi, le altalene re-made e i castelli di sabbia. In programma, ancora, visite guidate al Castello e alle sale della vasta collezione di arte contemporanea esposta al MiM (Museum in Motion).