Milano e la “Energizer Nightrun for Unicef”

Dopo il grande successo della prima edizione, Milano torna a trasformarsi in un fiume di luci per la “Energizer Nightrun for Unicef”, la corsa notturna ideata da Energizer: si corre sabato 15 giugno con partenza alle ore 21.30 da piazza del Cannone. L'evento, che si svolge con il patrocinio del Comune di Milano, coinvolge famiglie, giovani e appassionati runners, uniti dalla passione per lo sport e dalla volontà di sostenere l’Unicef nella lotta alla mortalità infantile.

Nell'edizione 2012 hanno partecipato alla corsa 3000 persone prima di fare il sold out, mentre altri 1000 corridori, anche se non potevano più iscriversi, si sono comunque presentati al via. Quest’anno l’obiettivo è quello di raddoppiare il numero di iscritti e, quindi, la cifra che Energizer destinerà al programma dell’UNICEF contro la mortalità infantile “Vogliamo Zero”.

La corsa in notturna prevede un percorso di 5 km, con partenza e arrivo in Piazza del Cannone. Il tracciato si snoda interamente all’interno del Parco Sempione, illuminato per l'occasione da allestimenti ad hoc e dalle migliaia di torce che ogni partecipante è invitato a portare sulla fronte, creando un suggestivo percorso di luci. Le torce sono inserite nella sacca gara insieme al pettorale, alla T-shirt dell’evento e ai gift degli sponsor. Nel villaggio di gara in piazza del Cannone, allestito sin dal pomeriggio, sono presenti spazi dedicati ai bambini, alle attività sportive con HealthCity oltre al punto iscrizione, alle aree ristoro, sponsor, al palco premiazioni, al deposito borse ed agli spogliatoi.

Per le iscrizioni e per avere tutte le informazioni necessarie ci si può collegare al sito www.nightrun.it o alla fanpage di Facebook www.facebook.com/NightRunItalia .Sponsor tecnico dell’iniziativa, fin dalla prima edizione è Mizuno, azienda specializzata nel Running. Media partner: Runner’s World

“I risultati fino ad ora ottenuti mi rendono orgoglioso perché testimoniano che unendo più forze si può fare di più per prevenire la morte di migliaia di bambini per cause prevedibili quali la malnutrizione e la povertà. Ma c’è di più, l’UNICEF ha favorito un grande senso di appartenenza e di orgoglio tra i lavoratori di Energizer Italia. Questa nuova dimensione della responsabilità sociale ci ha fatto capire che fare del bene aiuta i bambini meno fortunati ma, soprattutto, aiuta noi stessi poiché aggiunge del valore aggiunto al nostro operato”. Commenta Marco Gasparoli, Area Business Director di Energizer Group Italia.

“L’anno scorso, durante la prima edizione della Energizer NightRun, erano 22.000 i bambini che, ogni giorno, perdevano la vita per cause prevenibili e curabili. Oggi sono 19.000. Molti progressi sono stati fatti grazie al lavoro che l’UNICEF svolge insieme ai volontari, alle associazioni locali, alle istituzioni e a tanti donatori e partner che, come Energizer, vogliono raggiungere l’unico risultato accettabile: azzerare la mortalità infantile sotto i cinque anni. Quello che l’UNICEF si è posto come obiettivo è sicuramente molto ambizioso ma non impossibile, se al nostro fianco ci supportano partner preziosi come Energizer” dichiara Andrea Iacomini, Portavoce UNICEF Italia.

Un’iniziativa unica che unisce la passione per lo sport e la solidarietà non poteva mancare di un ospite d’eccezione, il Mister“Quando l’UNICEF Italia, insieme ad Energizer, mi ha inviato a partecipare a questa corsa non ho avuto esitazioni: è un grande piacere fare parte di un evento che esalta ai massimi livelli i valori positivi dello sport. Se poi, ad una giornata di sport e festa, si somma la possibilità di aiutare l’UNICEF a combattere la mortalità infantile, il mix diventa perfetto. Ecco perché auguro buona corsa a tutte le 6.000 persone che, insieme a noi, avranno voglia di correre…per arrivare a zero!” conclude il Mister, testimonial dell’UNICEF Italia.