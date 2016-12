Puglia: a Fasano si cacciano i Saraceni

“All’armi! I turchi alla marina!…” Il grido ha risuonato per secoli sulle coste della nostra Penisola, annunciando orrori, violenze, lutti. Le popolazioni hanno subìto a lungo nella storia le scorrerie delle feluche saracene che di sorpresa attaccavano i paesi lungo la costa, razziando beni e strappando alle città uomini e donne da vendere nei ricchi mercati di schiavi delle terre d'Oriente. Ma le popolazioni costiere, alla fine, hanno riportato la loro personale vittoria contro i feroci invasori: a, città pugliese oggi in provincia di Brindisi, l'ora della riscossa scoccò il 2 giugno1678, giorno in cui il popolo riuscì a respingere i Turchi, catturando anche numerosi prigionieri. Per ricordare la vittoria, si celebral'appuntamento 2013 ècon un grande corteo storico, tra luci, suoni di tamburi e chiarine, sventolio di bandiere, colpi di archibugio e canti festosi.

La tradizione è rimasta intatta ancora oggi, a secoli di distanza: la festa è il culmine di una serie di eventi e di appuntamenti che animano l'intero mese dio giugno con iniziative spettacolari e culturali che fanno da cornice ai solenni festeggiamenti. Il Comitato Giugno Fasanese ripropone i momenti fondamentali della Scamiciata, ricostruiti grazie al lavoro paziente e puntuale di ricerca sulle fonti storiche. Viene messa in scena una vera e propria ricostruzione teatrale dell'intera battaglia; vengono issate le tende dell’accampamento turco e, dopo il cruento scontro armato, gli “Scamiciati”, ovvero i guerrieri difensori che danno il nome alla festa, trascinano in catene i Turchi prigionieri, al seguito della processione in onore dei Patroni. Il racconto glorioso si colora di toni da mito e profondi significati di fede: la vittoria è infatti attribuita all'apparizione della Vergine in cielo che ha condotto i fasanesi alla vittoria. E allora in occasione della festa, la Madonna di Pozzo Faceto, venerata da tempo da tutto il popolo, è affiancata a S. Giovanni Battista e Santo Stefano come Patrona della città.

La festa prende il via con il sindaco che consegna solennemente le Chiavi della Città ai figuranti della Scamiciata, i quali a loro volta le affideranno simbolicamente ai Patroni intronizzati in piazza, proprio per sottolineare il tempo della festa e il suo spirito: per quattro giorni il simbolo della città è nelle mani dei patroni e del popolo.



Sabato 15 giugno Fasano si anima di mille luci e, mentre risuonano i tamburi e le chiarine, accompagnati dai canti festosi, dallo sventolio delle bandiere e da colpi di archibugio, un sontuoso corteo di dame, cavalieri, dignitari dell’Ordine di Malta e dell’Università, accompagna gli Scamiciati e dalla Barca del Trionfo con i labari dei Santi Patroni si mette in marcia attraverso il centro. Migliaia di spettatori fanno ala al passaggio di questa processione festosa che segna il culmine della festa barocca lungo le strade e i corsi della città. Giunti in piazza, si svolge l’omaggio della spada e delle chiavi e si svolge un grande spettacolo di fuochi artificiali.