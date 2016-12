Riccione, al via la stagione di Aquafan

ne è certa: la stagione delle piogge è finita. Sabato 8 giugnoinvita a chiudere gli ombrelli e aprire gli ombrelloni. I ‘signori del meteo’ assicurano che l'estate in Riviera partirà questo weekend con temperature massime attese fino ai 26-27 gradi, che fanno il giusto clima per il via alla stagione 2013 del parco acquatico di Riccione. Per festeggiare lnella storia del parco è in programma unaSi parte con Radio M2o, con Provenzano, Molella, Prezioso, Renèe La Bulgara e tanti altri protagonisti in consolle.

Ci sono anche quest'anno i protagonisti della squadra del parco: anche in coppia con l’inseparabile Nicola Savino e tanti altri amici di Radio Deejay in diretta dagli studi del parco, tra cui Albertino, Rudy Zerbi, Laura Antonini.

GLI EVENTI - In un anno di crisi per gli operatori del turismo, Aquafan rilancia investendo sugli eventi, con molte novità per i più piccoli. Si parte il 30 giugno con il terzo tributo a Michael Jackson, in collaborazione con il fans club ufficiale italiano Michaelmania, mentre il 5 e il 6 luglio Aquafan si tinge di rosa con ‘Tutti pazzi per la Notte rosa’. A grande richiesta, per il “popolo digitale”, il Parco ospita l’evento dedicato alle Apps: il 28 luglio c’è l’Apps day.

- Tanti gli appuntamenti anche per i bambini, con la novità assoluta dei appuntamenti dedicati a "Dora l’esploratrice", uno dei cartoni animati più amati dai bambini, fissati per il 14 luglio e il 6 agosto, organizzati in partnership con i canali Sky Nickelodeon e Nick Junior. Due giornate in cui i bambini potranno giocare, divertirsi e fare tante foto con il loro personaggio preferito. Grazie alla collaborazione con Focus, in programma ci sono anche il Focus Junior Day (22 luglio), il Pico Day 2 agosto) e il Focus Wild Day (9 agosto). Inoltre tornano i super-tornei, sia con Magic The Gathering (28 luglio), che con Xbox (14 agosto).