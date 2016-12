Milano, una fiera a quattro zampe

Per divertirsi in allegra compagnia ci sono tante attività all'insegna di cane&padrone, senza lo stress da prestazione come nei soliti concorsi cinofili riservati a pochi eletti. Un solo obiettivo per tutti: trascorrere due giornate di gioco e divertimento cani, gatti e padroni allegramente insieme.

Nella giornata di apertura si svolge il Dog Carpet Show, la sfilata di cani&padroni aperta a tutte le razze, ma anche agli sportivi, aristocratici, sognatori, artisti, ambientalisti e campagnoli, passando per rubacuori, brontoloni, modaioli e gli immancabili coccoloni. Ciascuno al fianco (o in braccio) del proprio padrone, sono invitati a sfilare in passerella e a lasciarsi immortalati dai fotografi proprio come sul “red carpet” di Hollywood.

E a proposito di scatti sotto i riflettori, il Casting 4 Zampe, organizzato dall’omonima rivista, selezionerà il ‘muso’ più simpatico per la sua copertina di settembre. E sempre in tema fotografico, c'è il Vip & Dog,, la mostra di scatti dedicata ai personaggi famosi – da Franco Zeffirelli a Margherita Hack, da Barbara Bouchet a Lina Sastri, da Paolo Limiti a Giuseppe Abbagnale, da Sergio Zavoli a Fulco Pratesi – ritratti in compagnia del loro inseparabile amico peloso. Da non perdere anche lo show cooking a “6 zampe” Cosa bolle nella ciotola, a cura di Laura Rangoni, con padroni e cani alle prese con pentole, fornelli e ricette da leccarsi i baffi. Per chi ama leggere c'è poi lo spazio di reading con autore Leggere di cani, per ascoltare e assaporare tanti racconti e storie in cui Fido è protagonista.

Il salotto GreenDogs è lo spazio in cui professionisti ed esperti cinofili, addestratori, educatori, comportamentisti, sono a disposizione del pubblico per rispondere alle domande sul comportamento del proprio cane e offrire consigli su alcune "questioni calde", come i diritti e i doveri del padrone di un cane, le adozioni consapevoli, le emergenze veterinarie, il trasporto degli animali in viaggio. Per i bambini, invece, c'è il salotto a cura di Associazione Il Mio Cane dove le famiglie interessate possono raccogliere suggerimenti per aiutare i propri figli ad instaurare una relazione corretta con l’animale di casa.

All’esterno, nel grande parco verde si concentrano le attività di sport e divertimento per i cani. C'è ad esempio la Dog School cani&padroni, con tante attività motorie: dal disc dog – meglio noto come frisbee dog, nato negli Stati Uniti ma ormai molto in voga anche Italia presentato da Tonus Purina – all’agility e al flyball proposto da Corona Ferrea, dalla dog dance all’aqua dog offerti da Trainer Nova Foods. Il divertimento è stato assicurato per tutti in primis per gli animali. Ci sono anche le dimostrazioni e le simulazioni di salvataggio in acqua a cura della SICS (www.canisalvataggio.it) e quelle di lavoro dei cane da gregge, di ricerca nelle macerie con le unità cinofile della Croce Rossa Italiana, le attività con i cani da slitta a cura del team Husky Village.

All’ora di pranzo, non potrà mancare una sosta al Risto4Zampe, il ristorante più pet friendly d’Italia, attrezzato e organizzato per rendere il più piacevole possibile la sosta a padroni e accompagnatori a 4 zampe.

Parco Esposizioni di Novegro, Milano – 8-9 giugno 2013

Ingresso a pagamento:

Biglietto Ridotto € 7,00 - Intero € 10,00 – Bambini 0/10 anni gratuiti

Buono sconto scaricabile su www.quattrozampeinfiera.it

Sabato 8 giugno dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19)

Domenica 9 giugno dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18)