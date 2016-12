Vetralla: “Fiori alla finestra e cene in cantina”

LUCCIOLE, FIORI E CENE IN CANTINA - “Fiori alla finestra e cene in cantina”: questo è il titolo dell'evento che ci insegnerà a riappropriarci delle antiche tradizioni e di quel senso di comunità che negli anni si è andato via via smarrendo, grazie al ricco programma basato su eventi culturali, intrattenimento e buona cucina. Quella di Vetralla, giunta ormai alla ventesima edizione, è diventata una delle manifestazioni di punta non solo della Tuscia, ma dell’intera regione. Nella cittadina in provincia di Viterbo, l’appuntamento quest’anno è nei i fine settimana del 7-8-9 e del 14-15-16 giugno.

Nelle suggestive cantine seicentesche del paese (aperte tutti i giorni a cena e nelle due domeniche anche a pranzo) viene riproposta quella familiarità e quella piacevolezza che solo una cucina buona e genuina è in grado di offrire. I piatti presentati rigorosamente in dialetto locale, hanno come ingredienti immancabili i prodotti tipici della Tuscia, come l’olio extra vergine d’oliva e i “tozzetti” realizzati con la nocciola dei Monti Cimini. A fare da sfondo alla manifestazione, e ad abbellire il centro storico del paese,ci saranno gli allestimenti floreali realizzati con cura e dedizione dagli abitanti del luogo.

Per chi non è mai stato qui, resterà affascinato non solo dai luoghi, ma dall'umanità di questo piccolo paese. Personaggi incredibili, che ti rapiscono e ti restituiscono alla realtà con qualcosa in più nell'animo. Gli occhi di Franca una volta maga, poi zingara e poi di nuovo Franca che si aggira tra i cantinoni con i suoi colori sgargianti raccontandoti se stessa. Questo e molto altro ancora a Vetralla. Poi c'è Mario, per una vita nell'aeronautica. Oggi, per la festa, anche lui ha dato il suo contributo, portando un "pezzo" dell'aereonautica a Vetralla in una mostra senza tempo: dal casco al motore per raccontare un pezzo di vita. Il Checco Lallo, nessuno conosce il suo nome, in pochi il suo volto. E' un po’ il Saibaba di Vetralla, ma invece di materializzare l'oro, il Checco Lallo ogni giorno dentro la grotta, in un ambiente fermo a 200 anni fa, crea le pignatte e se si è fortunati è possibile anche assistere alla cottura, sempre mantenendo una certa distanza. Quest'anno il tema portante della festa sarà dedicato agli antichi mestieri, di cui il Checco Lallo è uno dei rappresentanti più vivaci del paese. E' sempre qui a Vetralla che per in occasione della festa dedicata ai fiori e alla cucina non mancherà il teatro, tutto in dialetto vetrallese.