In Lombardia, la Fabbrica del canto

Sei, le nazioni protagoniste dell’evento corale, provenienti dall’est Europa, dal centro e dal sud Europa e dall’Oriente: la Russia con il gruppo solistico Rozhdestvo di San Pietroburgo, propone le sonorità tipiche della prassi esecutiva ortodossa. Il coro, 6 donne e 6 uomini, prende il nome dalla festa del Natale ortodosso. La Bielorussia è rappresentata dal coro Polifonica Belarus: 24 elementi il cui repertorio spazia da brani classici a opere contemporanee sacre e profane; la Germania, con il gruppo vocale solistico dei Quartonal, quartetto maschile fondato nel 2006; la Lettonia con l’ensemble solistico delle Latvian Voices, gruppo professionistico di 7 musiciste lettoni; la Repubblica di Cina (Taiwan) con il coro misto da camera Taipei Chamber Singers specializzato nell’esecuzione di musica contemporanea; l’Italia, infine, con il Coro Giovanile Italiano composto da 38 coristi tra i 18 e i 28 anni, provenienti da tutta Italia, ribattezzato la “nazionale dei cori”.

all’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo.

a Legnano, con i concerti di musica sacra, venerdì 14 giugno e lunedì 17 giugno 2013, alle ore 21, alla chiesa del Redentore; a Milano, con il concerto di musica sacra sabato 15 giugno 2013, alle ore 21, alla basilica di Sant’Ambrogio, e il concerto di musica popolare in programma domenica 16 giugno 2013, alle ore 20.30,La grande maratona corale al Dal Verme sarà trasmessa in diretta mondiale: sul sito www.jubilate.it sarà possibile seguire in tempo reale l’esibizione dei magnifici sei protagonisti della XXII edizione de la Fabbrica del Canto. Il Coro Jubilate di Legnano prenderà parte a tutti gli appuntamenti in programma a Legnano e Milano dal 14 al 17 giugno: a Sant’Ambrogio e al Dal Verme sarà eseguito, a cori uniti, il brano “Aurora” tratto dal “Dittico ambrosiano” scritto dal maestro ed ex direttore artistico de La Fabbrica del Canto Bruno Bettinelli, di cui il 4 giugno 2013 ricorre il centenario della nascita.