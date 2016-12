In Piemonte c'è “Libri da Gustare”

LIBRI DA GUSTARE E NON SOLO...La manifestazione si aprirà venerdì 7 giugno con tre appuntamenti: alle ore 17, presso la sede dell'Associazione Culturale Ca dj'Amis, la Tavola Rotonda sul tema "Non solo rosa"; alle ore 18.30 la consegna del riconoscimento Ciao d'la Ca 2013; infine, l'assegnazione del Premio Talento 2013 al musicista iraniano Alireza Mortazavi, interprete del "santur", strumento a corde, per il suo progetto di ricerca di musicologia al DAMS di Torino.

Sabato 8 giugno si alterneranno iniziative dedicate alla letteratura, al cibo, al vino e all'arte: presso il Salone Polifunzionale, dalle 10.30 alle 23, si affiancheranno la Grande Libreria , Mostra mercato del libro enogastronomico e di territorio, le Tavole della Cultura, a cura della Libreria Capo Horn di Torino, e le Tavole del Cibo con le eccellenze enogastronomiche di territorio; piazza Vittorio Emanuele , invece, dalle 10 alle 19 accoglierà la Lunga Tavola delle Meraviglie con le proposte d'arredo di Daniela Farinetti e, dalle 11 alle 23, la vetrina viaggiante messa a disposizione dall'Assessorato Agricoltura Regione Piemonte con "Degusta il Piemonte.....Degusta l'Italia", a cura dell'Associazione Nazionale Donne del Vino.

La giornata sarà poi scandita da momenti di confronto e dibattito: alle ore 10 presso la Grande Libreria è in calendario l'incontro su "Imprenditoria femminile: sensibilità e intraprendenza", dedicato alle donne dell'Associazione La Morra Eventi & Turismo, preceduto dalla proiezione di "Donne di Langa" di Gigi Marsico, mentre alle ore 17, sempre nel Salone Polifunzionale, si terrà la Tavola rotonda sul tema "Il valore della bellezza. Arte, architettura, natura, paesaggio" con interventi e proiezioni a cura di architetti, artisti e fotografi, seguita dalla consegna del premio Comunicabuono al giornalista Carlo Ottaviano.

"Maratona fotografica delle Langhe - Obiettivo La Morra 2013", competizione per tematiche aperta a tutti gli appassionati a cura di La Morra Eventi & Turismo (regolamento su www.la-morra.it). Seguiranno alle ore 20 l 'Osteria Letteraria presso Il Duca Bianco, Cena-scambio tra il Piemonte e il Lazio in collaborazione con l'Associazione Piemontesi a Roma (prenotazioni tel. 0173 500398) e dalle ore 21.30 nel Salone Polifunzionale lo spettacolo di cabaret "Siamo nati per soffriggere", di e con Viviana Porro e Franco Rossi, con divagazioni ispirate al volume Parlami d'amore ragù di Rocco Moliterni, introdotto da Claudio Porchia e accompagnato da "Gigetta", la cucina viaggiante di Marina Ramasso, chef del ristorante Paluch di Baldissero Torinese. La giornata vedrà come protagonista la fotografia con la seconda edizione della, competizione per tematiche aperta a tutti gli appassionati a cura di La Morra Eventi & Turismo (regolamento su).

Domenica 9 giugno, accanto agli spazi dedicati al libro, alle degustazioni e all'arredo della tavola, con la Grande Libreria , le Tavole della Cultura e le Tavole del Cibo presso il Salone Polifunzionale, la Lunga Tavola delle Meraviglie e la vetrina viaggiante con "Degusta il Piemonte...Degusta l'Italia" in piazza Vittorio Emanuele , attivi dalle 10 alle 19, sarà animata dal Salotto Letterario, coordinato da Claudio Porchia, con la proposta di una serie di incontri in compagnia di autori ed editori che presenteranno libri a tema sul palco della Grande Libreria. La tre giorni a "tutto gusto" sarà altresì contraddistinta dall'apertura di una serie di rassegne e mostre, nell'ambito del "Convivio delle Arti", che proseguiranno sino al fine settimana successivo del 15 e 16 giugno, in concomitanza con la Giornata delle Bandiere Arancioni in programma a La Morra.