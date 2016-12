Trevi: picnic nel verde e nell'arte

L'emblema della manifestazione è lo sportino a quadretti bianchi e rossi, che da borsa contenitore si trasforma in tovaglia, da portare nelle aree di ristoro disseminate lungo la collina e pieno di cose buone da assaporare: il picnic è a base di prodotti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, poiché l'Associazione Strada dell'Olio ha una partnership con il Consorzio della Lenticchia di Castelluccio di Norcia. Molto numerosi gli eventi in programma per animare le giornate: c'è il "Farmer's Market", con esposizione e vendita dei prodotti della terra, il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato, i laboratori per grandi e piccini in compagnia degli artigiani del vetro, a cura dal Museo del vetro di Piegaro, e della canapa, a cura del Museo della canapa di Santa Anatolia di Narco. I più sportivi possono partecipare ai trekking naturalistici alla scoperta del territorio in cui è inserito il borgo umbro, oppure si può assistere a un concerto, o ancora seguire uno degli itinerari guidati nel centro storico, visitare il Museo della Civiltà dell' Ulivo, Villa Fabri, il Duomo di Sant' Emiliano. Ci sono poi le lezioni di potatura verde dell'olivo e di riconoscimento delle erbe spontanee tipiche di un oliveto con inerbimento naturale; e ancora la caccia al tartufo con cani e cavatori esperti.