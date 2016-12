Vigevano, festa con la birra

Sì alle bionde, alle rosse e anche alle scure, purché in un boccale spumeggiante e in allegra compagnia in questo fine settimana sotto la Torre Bramantesca di Vigevano, in provincia di Pavia. L'appuntamento è infatti da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno a "Birre vive sotto la torre", il Festival delle birre artigianali di Vigevano, giunto alla sua terza edizione.

L'evento è organizzato dal Magazzino della Birra, Beer Shop di Vigevano, in collaborazione con l’Associazione La Fabbrica dei balocchi, è patrocinato dal Comune di Vigevano, con la direzione artistica del beer taster Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, esperto internazionale di birre. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore dell’Associazione Padre Carnevale Garé che sostiene progetti nel Sudan Meridionale.

Gli stand della manifestazione sono ospitati presso La Cavallerizza e la Strada Sotterranea del Castello, a partire dalle 18.30 di venerdì. Il primo giro d'onore tra gli stand è in compagnia delle autorità, poi, alle 21.00, c'è lo spettacolo "The Burlesque Musical"con The Sugar Babies. La giornata di sabato prende il via alle ore 11 con una prima serie di appuntamenti che culminano alle 14.30 con la presentazione dei prodotti delle Associazioni legate al mondo della birra. Alle 16.30 e alle 18.30 si svolgono due laboratori di degustazione, guidati da Kuaska con il supporto dell’Associazione i Beerbantelli. La sera ancora musica (dalle 21.30) con performances soft rock, blues e dance anni Ottanta in compagnia dei Penthouse Brother.

Domenica, sempre a partire dalle ore 11.00, si riparte con una dimostrazione sulla produzione della birra da parte dell’Associazione Happy House Beer, Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, è in programma un talk show con i gestori dei principali pub locali, mentre alle 16.30 e alle 18.30 tornano i due laboratori con Kuaska e l’Associazione I Beerbantelli. Ancora musica con il concerto di musica country del duo Keticanto. La manifestazione si conclude alle 20.30 con la premiazione della miglior birra del festival selezionata da una giuria di esperti e con uno spettacolo finale.