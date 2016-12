Roma festeggia i libri per ragazzi

A Roma la lettura fa festa: incontri con gli autori, selezione dei migliori libri per bambini e ragazzi, letture ad alta voce, picnic letterari, mostre e laboratori, dalla creazione dei libri pop-up alla trasformazione in "sarti" per vestire dame e Cavalieri: sono oltre trenta le iniziative a ingresso libero della quarta edizione de "La Tribù dei lettori - Festa della lettura con i ragazzi", in programma nella Capitale da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno tra la Casa del Cinema e la Casina di Raffaello, a Villa Borghese.

Alcuni appuntamenti sono riservati alle scuole, le quali hanno anche la precedenza sugli eventi che si svolgono di mattina. Tra questi, la premiazione del miglior libro dell'anno, selezionato dai piccoli lettori per "Scelte di Classe", seguita dalla proiezione di "Ernest & Celestine", il film tratto dagli albi di Gabrielle Vincent, con sceneggiatura e dialoghi di Daniel Pennac. Segnaliamo poi il laboratorio per bambini da tre anni in su "Orto in fiore"; le letture ad alta voce di 5000 anni di storie fra mito e fiaba, quelle di "Storie furbe... di cappelli" e il laboratorio pratico di disegno tra illustrazione e fumetto "Una bambina di nome Peg".

"E' un'iniziativa perfetta fin dal titolo, perché una tribù indica un'affinità di caratteri e desideri. Come lettori siamo una grande famiglia che contrappone a chi non vuole pensare e parlare la bellezza delle parole. Ed è fondamentale far entrare in questa tribù anche i bambini, per far capire che leggere è una gioia, non un dovere o un sacrificio – spiega Lidia Ravera, assessore alla Cultura della Regione Lazio, che patrocina la manifestazione, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura. Fra tutte le edizioni, ''questa è la più importante perché ha rischiato di non essere fatta, visti gli scarsi fondi. Siamo riusciti a realizzarla per volontà delle istituzioni, degli scrittori e degli illustratori - sottolinea Gianluca Giannelli, tra i fondatori della Tribù dei lettori, organizzata dall'associazione culturale Playtown.