Spello e le Infiorate artistiche

Trale strade di, in provincia di Perugia, si ricoprono di arazzi coloratissimi realizzati con i petali di corolle variopinte, le celebri, per colorare il cammino della processione del Corpus Domini. La cittadina umbra si prepara da giorni all'appuntamento con una serie di iniziative che precedono la lunga notte dei fiori: questi grandi composizioni floreali vengono allestite durante una sola notte di frenetico lavoro, che vede all'opera un intero paese.

La tradizione è profondamente radicata nella comunità e ogni anno richiama migliaia di visitatori: lo scorso anno sono stati circa 80mila in un weekend. L'evento, di per sé artistico e religioso, negli ultimi anni si è arricchito di numerose iniziative collaterali, in gran parte gratuite: mostre, concorsi e workshop di fotografia, cake design floreale, che si sono via via aggiunte alle iniziative tradizionali come la mostra di ricamo floreale, allestita nel Museo delle Infiorate, la mostra mercato di florovivasimo nei giardini pubblici della città. Come sempre, nel fine settimana delle Infiorate, si possono incontrare lungo le strade del centro storico le persone impegnate nella "capatura" dei fiori, ovvero nella delicata operazione di staccare i petali e scegliere a uno a uno quelli adatti. Ci sono poi gli allestimenti floreali che trasformano la città grazie al concorso di “Finestre, balconi e vicoli fioriti”, l’allegro trenino turistico che accompagna i visitatori dai parcheggi ai principali punti di accesso al centro storico e la musica dal vivo che fa da colonna sonora all'intero borgo.

foto Ufficio stampa

Ruolo da protagonisti anche per gli artisti più giovani di Spello, i futuri “Maestri Infioratori": oltre al premio per la categoria “Under 14”, già previsto da anni nell’ambito del concorso annuale delle Infiorate, da quest’anno sono ufficialmente "arruolati" anche i baby-infioratori della scuola materna dell’Istituto Omnicomprensivo di Spello, l’Accademia dei boccioli, un vero e proprio gruppo di avviamento alle infiorate. Le infiorate di Spello si aprono anche agli istituti d’arte: Spello accoglie per la prima volta gli studenti del liceo artistico Bernardino di Betto di Perugia, dove le tecniche dell’infiorata entreranno nell’offerta formativa della scuola.

In occasione delle Infiorate è confermata l'apertura notturna della Pinacoteca Civica e le visite guidate di Infiorart (il sabato sera e la domenica mattina) ai siti d’arte e ai tappeti floreali. Tutto questo e altro ancora avviene durante la “Notte dei fiori”, la veglia notturna in cui gli infioratori traspongono i bozzetti sulle strade e li realizzano con milioni di petali di fiori in attesa della processione domenicale.Tutte le informazioni si trovano sul sito www.infioratespello.it/

Per sapere che tempo farà a Spello in occasione delle Infiorate, consultare il sito www.meteo.it.