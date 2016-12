Weekend di mare, di sport, di cultura, di incontri a Spotorno, nel Ponente Ligure. Per tutto il weekend è in programma una grande festa per l'incontro del centro ligure con la città tedesca gemellata, Bad Durrheim

Per l'occasione, nei Giardini Centrali e sul Lungomare vengono allestiti i mercatini di antiquariato e artigianato. E' poi in programma alle 11.30 il brindisi con i rappresentanti delle città gemellate e l'apertura degli stand gastronomici con i prodotti tipici provenienti dalla Germania e animazione musicale. Gli stessi apuntamenti sono previsti per domenica.

Domenica 2 giugno, poi, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, sono in calendario la gara podistica non competitiva "Cianin e Ben" (partenza ore 9.30), mentre ne pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 su tutto il lungomare si svolgono esibizioni e dimostrazioni di oltre 15 sport, a cura delle associazioni sportive del territorio. Animazione musicale e intrattenimento per grandi e piccoli.

Spotorno: incontri e sport

Per informazioni: www.comune.spotorno.gov.it/

Ringraziamo Angelo per la segnalazione