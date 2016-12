Il gusto unico di Firenze

foto dei lettori

Be ONE Art and Luxury Home di Firenze, situato in Piazza della Repubblica, in pieno centro città, raccoglie l’eccellenza per unadegustazione iper raffinata da offrire ai propri ospiti. Ogni angolo della Toscana, tra tour in cantine, vigneti, agriturismo, racchiude un mondo enogastronomico da scoprire. Summa del meglio del “made in Italy” per quanto riguarda arte e piacere di vivere, l’intima residenza, di sole 8 camere di gran gusto, propone un aperitivo lungo per cogliere il top della tradizione culinaria del territorio. Sabato 1 giugno 2013, alle 19.30un sommelier professionista accompagna lungo un percorso guidato nel sapore, nel colore, nel profumo dei migliori vini della tradizione toscana.