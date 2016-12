Monteriggioni e il Festival della Viandanza

Lasi scopre in modo antico e lento, ovveroi. E' la proposta del, che dà appuntamento a tutti i volonterosi viaggiatori,, in provincia di Siena, nel cuore dellal'antico cammino dei pellegrini che dalla Francia si dirigevano a Roma. La manifestazione, dopo il successo della passata edizione, mobilita più di cento ospiti illustri, tra cui Moni Ovadia, Têtes de Bois, Sergio Staino. Ci sono lezioni di viaggio lento all’ombra degli ulivi, viandanze in natura, momenti per i bambini, decine di eventi – tutti gratuiti – all’insegna dell’amicizia.

"I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma quello che noi siamo", scrive il grande poeta portoghese Fernando Pessoa. L'edizione 2013 del Festival si basa su questo tema e focalizza l'attenzione proprio sui viaggiatori, dai più piccoli – i bambini, i disabili, chi non ha ancora trovato il coraggio di partire – ai grandi esperti che hanno percorso in lungo e in largo i continenti. Ci sono lezioni di viaggio lento aperte a tutti nel Giardino dei Lenti Viaggiatori, racconti e fiabe per bambini e famiglie, in compagnia degli asinelli di Massimo Montanari nel Giardino dei Somarelli, e poi incontri all’aria aperta, distesi sull’erba o in marcia, in cui si affronterà non solo il punto di vista del viaggiatore, ma anche quello della viaggiatrice a piedi, con le testimonianze di scrittrici giramondo come Carla de Bernardi, Roberta Ferraris, Valentina Scaglia, e di coloro che – come Marco Pastonesi e Alfredo Bellini – al posto dei piedi hanno i pedali.

Si comincia conin cui i viandanti possono dialogare con gli amministratori che si occupano della Via Francigena. Sono in programma incontri dedicati alle viandanze in contesti urbani, nelle periferie, in natura, in Italia e all’estero. Viene poi lanciato il Manifesto della Lentezza, una piattaforma di idee e proposte concrete, con i promotori di importanti progetti culturali lenti, finalizzata all’affermazione dei diritti di chi viaggia con mezzi a basso impatto, perennemente in lotta con le auto, con il passaggio nelle proprietà private o la difficoltà ad incontrare una rete di accoglienza low cost.