Franciacortando 2013: tra arte, cinema, gusto

Il fine settimana di, il festival che animala zona della Lombardia identificata con il celebre vino, propone ghiotte occasioni per molti palati: gli amanti dell'possono godersi l’esibizione live di, “pittore visionario e selvaggio", oppure le sessioni dile buone forchette hanno a disposizione le esperienze diin location esclusive, i cinefili si godono le proiezioni dei cortometraggi delIntanto isi divertono con spettacoli teatrali e laboratori creativi, mentre per i piccolissimi c'è la nursery 0/3. Il fil rouge dell'edizione 2013 dell'ormai "classico" appuntamento primaverile organizzato dalla, è il tema della strada, coniugato secondo le specificità dell'arte, del cinema e soprattutto del gusto. Insomma, l'intera Franciacorta si mette in gran spolvero per accogliere i suoi ospiti, con una ricchissima serie di eventi che anima il long weekend, coordinato dalla regia dell’agenzia Chrysalis.

In primo piano sono naturalmente le visite, le degustazioni e i microeventi nelle cantine e nei laboratori di prodotti tipici del Franciacorta, come si conviene a questo territorio vocato alla viticoltura e strettamente identificato con il suo prodotto più pregiato, il Franciacorta appunto. Tutte le strutture associate alla Strada sono aperte e a disposizione dei visitatori, con visite guidate, menu a tema in ristoranti e agriturismo, passeggiate guidate a piedi e in bicicletta. Per l’occasione, sono realizzati speciali pacchetti weekend in hotel, agriturismo, campeggio, dimore storiche e bed & breakfast ed è attivata la Franciacortando Card, che permette di ottenere sconti e facilitazioni.

Tra gli eventi principali in programma, segnaliamo l'esibizione live pittore francese Francky Criquet (Artespressione Milano). artista sanguigno e alchimista del colore che fa della pittura una carica di energia e di emozione, il quale realizza in diretta performances di action painting. 1 giugno ore 17.00 - Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo - Entrata gratuita