Fine settimana con il Cake Design

Lesi mettono in mostra e incontrano appassionati, curiosi e… golosoni. Gli appuntamenti sono a, in provincia di Perugia, che dfesteggia in dolcezza l'avvio dellaconl’iniziativa golosa a tema rigorosamente floreale, con una mostra, corsi, concorso di cake design e menu floreali nella nuova Taverna degli Infioratori. Risponde il Nord Italia, a, in provincia di, con la terza edizione delal vianelle sale dello Sheraton Hotel di Milano Malpensa, l'unica kermesse italiana che rappresenta le mille sfumature del Cake Design italiano, in grado di coniugare l'innovazione internazionale con la tradizione del nostro Paese. La manifestazione prosegue

Vera e propria arte nel decorare torte, personalizzando forme, decori e strutture fino a creare sculture di dolcezza, il cake design a tema floreale è uno degli eventi che quest’anno fanno da cornice alle Infiorate artistiche di Spello che come sempre colorano le strade della cittadina umbra in occasione del Corpus Domini, nella notte tra sabato 1 giugno e 2 domenica giugno.

"Torte in fiore" prevede, dopo l’inaugurazione della mostra con le torte partecipanti al concorso (alle ore 11 presso il Museo delle Infiorate), il corso di cake design per adulti “Le romantiche petunie”, a cura di Rosaria Garzone (Roma), che si svolge presso la Taverna degli Infioratori (piazza della Repubblica) dalle ore 15 alle 19 di sabato 24. La taverna propone, poi, nella serata, menù speciali a tema floreale. Intanto, alle ore 21,15 in piazza della Repubblica, accompagnati da musica dal vivo, i gruppi di infioratori festeggiano la tradizionale capatura dei fiori “M’ama non m’ama”, che apre ufficialmente i lavori per le Infiorate 2013. La "capatura" è il momento in cui i fiori vengono spetalati, per scegliere i petali adatti a realizzare i fantasmagorici mosaici che copriranno le strade in occasione della processione del Corpus Domini.