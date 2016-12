A Genova per i "Rolli Days"

ROLLI DAYS, DUE GIORNI DI ARTE E DIVERTIMENTO - Per due giorni, il 25 e il 26 maggio, i famosi Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, diventeranno eccezionali spazi espositivi per l’arte e il centro storico si animerà di performance con musica itinerante grazie all'evento "Rolly Days". Le visite guidate consentiranno di entrare in alcuni palazzi normalmente non aperti al pubblico e di scoprire la storia della città attraverso le vicende pubbliche e private delle sue grandi famiglie: storie di mercanti, banchieri, navigatori e pirati. Dei 42 palazzi inclusi nel Sistema ne saranno aperti 21. I Rolli inseriti nel sito Unesco sono 42 di cui molti sono ormai pubblici (musei, camere di commercio, banche, Unversità) altri invece sono ancora occupati dai nobili marchesi.

L'evento propone un itinerario nel centro storico di Genova in cui la contemporaneità incontra l’arte antica nei palazzi nobiliari genovesi storicamente destinati ad accogliere le personalità in visita alla città. 21 Palazzi dei Rolli, tra i quali i Musei di Strada Nuova Palazzo Bianco e Palazzo Rosso, Galleria di Palazzo Spinola, Palazzo Reale e alcuni palazzi privati eccezionalmente visitabili per l’evento, ospitano installazioni artistiche e performance musicali lungo un itinerario da Via Garibaldi fino a Via Balbi, dove le residenze dei Balbi e dei Durazzo ospitano oggi l’Università di Genova.

Le visite guidate, faranno scoprire la storia della città attraverso le vicende pubbliche e private delle sue grandi famiglie. In particolare la famiglia Spinola, tra le più presenti nel sistema dei Palazzi dei Rolli, rivivrà attraverso le storie dei suoi uomini eccellenti, abili sia nell’uso delle armi sia del denaro, capaci di tessere relazioni con la grandi monarchie del tempo e la nobiltà genovese.

Le installazioni artistiche, a cura di 14 gallerie genovesi, irromperanno a sorpresa tra cortili e affreschi antichi.

“Rolli Days” è un’opportunità per conoscere da vicino Genova e i suoi Palazzi, i tesori architettonici e urbanistici della città, un tessuto cittadino vitale in grado di accogliere e dialogare con la contemporaneità. E si potranno ammirare le strutture architettoniche, le grandi decorazioni affrescate, sia rinascimentali che barocche; gli interni, arredati secondo un gusto che divenne famoso in tutta Europa; gli spazi esterni, le facciate dipinte e i giardini.

Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero. Orari: sabato 25 e domenica 26 maggio 2013 ore 10 – 19. Visite guidate gratuite con partenza dal Bookshop dei Musei di Strada Nuova.