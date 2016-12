Cogne, Gran Paradiso in bicicletta

La Valle di Cogne è una delle “perle alpine”, si trova immersa nel Parco del Gran Paradiso, una splendida cornice in cui ammirare l’incanto del paesaggio nel momento del suo massimo splendore primaverile, in cui la natura si risveglia dopo un lungo inverno. La manifestazione si rivolge a tutti gli appassionati del biking, atleti o semplici amatori, ma anche a chi ama le gite e la montagna.



GranParadisoBike propone infatti, oltre alla tradizionale gara agonistica, che si disputa su 45 km di percorso e 1.450 m di dislivello, una pedalata non competitiva, meno impegnativa, che segue un itinerario di 20 km con un dislivello di 650 m. Entrambi i percorsi partono dai Prati di Sant’Orso, attraversando il borgo di Cogne: gli atleti salgono poi fino a Gimillan, mentre i partecipanti della pedalata ecologica si dirigono direttamente verso Valnontey. A partire dall’edizione del 2012, la GranParadisoBike è stata inserita nell’Alpine Pearls Mtb Cup, il circuito di gare di mountain bike che si svolgono nelle “Perle delle Alpi”, località di cui Cogne fa parte dal gennaio 2011, impegnate a promuovere un turismo amico dell'ambiente e all'insegna della mobilità dolce.



L’evento è una bella occasione per trascorrere un rigenerante fine settimana nella natura incontaminata della Valle di Cogne e del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in famiglia, in coppia o in compagnia di amici, approfittando del pacchetto GranParadisoBike, o di un'altra delle offerte proposte dal Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne, consultabili sul sito del Consorzio www.cogneturismo.it.