Monza ospita il Festival degli Orti

Dal, laospita la seconda edizione del. L'evento, che si presenta con un nuovo format allargato ai temi della città e un grande orto fiorito all’ingresso della Villa, anima per dodici giorni i giardini delle Serre con, die di, laboratori per bambini, show cooking e una mostra d'installazioni sul tema:. Quest'anno poi la manifestazione rientra tra gli Expo days.

- Ideata e curata dall’associazionela manifestazione sarà introdotta da un grande, posto proprio all’ingresso della Villa. L’evento è organizzato in collaborazione con la Reggia di Monza e con il patrocinio del Comune di Monza, dalla Provincia di Monza e Brianza, di Expo, della Camera di Commercio di Monza e Brianza, di Coldiretti Monza e Brianza e del Consorzio Florovivaistico alto lombardo.proporrà una serie di iniziative quali corsi e lezioni di orticoltura, di cucina e di conoscenza delle piante curative ed aromatiche, laboratori per bambini, show cooking e una mostra d’installazioni sul tema ‘Coltiviamo la città’. Non mancheranno, infine, eventi e spettacoli. I laboratori che rievocano le tradizioni e lo stile di vita di corte sono organizzati in collaborazione con il Centro documentazione residenze reali.

foto Ufficio stampa

Il Festival degli Orti sarà un’occasione per parlare di alimentazione, agricoltura, paesaggio, ma anche di architettura sostenibile, di natura intesa come cura e di educazione ambientale nelle scuole. Lo scopo è quello di diffondere la cultura dell'orto, sensibilizzando l’attenzione all'ambiente, l’innovativo utilizzo della città, l’alimentazione sana e a Km 0, la sua funzione educativa e curativa. Proprio l'espansione delle esperienze degli orti urbani testimonia l’effetto positivo che si riflette sulla città in diversi ambiti di interesse, con diretti vantaggi di ordine sociale, didattico e terapeutico.

Tra tutti gli aspetti legati all'evento, quello di maggior innovazione è l'argomento che il Festival intende trattare: il coinvolgimento diretto del cittadino nella gestione e nella trasformazione di queste aree. L’idea di riorganizzare gli spazi urbani ha una caratteristica comune: coltivare la propria città, investire le proprie risorse e le proprie energie per rendere più accessibile lo spazio urbano, e farlo diventare un luogo di aggregazione. La diffusione dell'orto in città può rappresentare una risorsa economica vera e propria e, soprattutto, un nuovo approccio l'autoproduzione alimentare, quale presupposto di uno stile di vita.

UNA MOSTRA PER “COLTIVARE” LA CITTA' - La mostra “Coltiviamo la città” vedrà impegnati architetti, artisti, agronomi, giardinieri e scuole specialistiche nel pensare a una rappresentazione dell'orto inserito nel contesto urbano con funzioni sociali, educative o semplicemente paesaggistiche. Tra le novità di Festival degli Orti 2013 c’è il coinvolgimento diretto delle scuole primarie di Monza, che realizzeranno un grande orto collettivo, attenendosi al tema dei Micro orti in cassetta. Ciascuna classe dovrà presentare un minimo di 5 vasi allestiti e piantumati con ortaggi, fiori, piante, composte secondo un disegno generale, come tessere di un variopinto mosaico, all'interno del quale i bambini potranno riconoscere il proprio lavoro. Per informazioni e iscrizioni: segreteria@terralabtrepuntozero.org e osservatorioscolastico@comune.monza.it.