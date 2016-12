A Grosseto Maremma Wine Food Shire

, capitale della, da vmette in piazza e nelle vie del centro storico la sua vocazione allo stile maremmano con, una kermesse del gusto che ha per protagonisti vino e cibo, artigianato artistico, fotografia, moda maremmana, tutto nella cornice di un paesaggio da pellicola cinematografica.

Maremma Wine Food Shire è stata pensata per coinvolgere il viaggiatore e renderlo partecipe della festa dei sapori della terra, della vetrina delle eccellenze enogastronomiche locali, in questa occasione che mette al centro la cultura maremmana. Già da venerdì pomeriggio gli artigiani dell'Antica Sartoria di Maremma saranno nel salotto open air del centro storico di Grosseto con lo spazio “Vestivamo alla maremmana” (venerdì 16.30 - 22.00; sabato e domenica 10.30-22.00); quegli abiti, tagliati a mano, sono veri capi da sfilata (nella sezione di “Artour il bello” in piazza San Francesco) oppure da sfoggiare nelle tenute dopo le cavalcate o le battute di caccia. Si tratta della moda maremmana che un tempo indossavano butteri e cacciatori o addirittura briganti, ma che ora è considerata di tendenza, con le tele rustiche e il fustagno per le giacche maremmane, i morbidi velluti ed i cappelli che conferiscono gran carisma a chi li porta.

Sempre venerdì 17 ci sarà un talk show sul tema della Maremma moderato da Paolo Massobrio e poi una esilarante inchiesta, “la Maremma per i 100 vip”, di Andrea Guolo.

La mostra fotografica “Passione di Maremma”, in esposizione al Museo Archeologico e d’arte della Maremma, ci svelerà le mille sfaccettature di questo territorio; le foto più belle, che saranno d’ausilio alla valorizzazione dell'immagine del patrimonio storico, ambientale e naturalistico di questa terra, saranno premiate venerdì sera.

Per i buongustai da sabato si aprono i percorsi di degustazione: per cominciare alle 10,30 i bambini si cimenteranno nella “Caccia al cacio” per riconoscere la qualità dei formaggi maremmani. Nel pomeriggio le specialità locali saranno raccontate dal Golosario Paolo Massobrio in un percorso itinerante nelle vie del centro storico, in compagnia dei Briganti di Maremma con i loro canti della tradizione. A partire dalle ore 19 di sabato si assisterà ad un abbinamento davvero inedito fra vino e film: la “Cinegustologia... se il vino fosse un film”; il cinema sarà protagonista anche di un evento collaterale, il festival “DiVino Commedia”, e del Premio Mario Monicelli.