Nel Modenese un tuffo tra le rose

Belle da vedere, profumatissime, simbolo stesso di bellezza e persino buone da mangiare: sono le, regine dei fiori e simbolo di amore e passione. Il luogo ideale per conoscerle e apprezzarne anche le varietà "storiche" è ilnel Modenese, che propone per suna full immersion tra questi splendidi fiori, alla scoperta di centinaia di varietà e di alcuni loro utilizzi inconsueti, dalla bellezza, alla cosmetica, alla cucina.

Il Museo si trova a Montagnana di Serramazzoni, a 25 Km. da Modena, su una superficie di 43 ettari di terra, di cui tre dedicati esclusivamente ad oltre 800 varietà di rose, .Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio è in programma l'evento Serramazzoni città delle rose, creato per offrire agli appassionati un incontro tra natura, arte e cultura con una serie di eventi, iniziative culturali e percorsi multisensoriali alla scoperta dei segreti della Rosa Antica.

I visitatori sono accompagnati fra sorprendenti abbinamenti con le rose: alla vista e all'udito sono dedicate videoinstallazioni, opere d’arte su carta, concerti sul far del tramonto e incontri con personaggi che attorno alle rose hanno costruito un’intera vita. Per la gioia dell'olfatto sono in programma un’esperienza alchemica, con la creazione di aromi e profumi a base di rose antiche, e una visita notturna al roseto e al giardino del Museo, dove si trova l'installazione luminescente di “Luce dentro”, per godere gli aromi sprigionati dai fiori durante le ore del buio.

Infine un capitolo dedicato alla bellezza e al gusto.

I petali delle rose sono da sempre utilizzati in cosmetica e in cucina, ma molte proprietà alimentari risiedono anche nelle bacche e nelle foglie della pianta: lo sapevano già i nostri progenitori che ci hanno lasciato ricette e consigli risalenti a oltre duemila anni fa. Al museo si possono trovare, oltre a tanti cosmetici basati sul fiore, numerosi prodotti per scoprire la bontà delle rose e i consigli per sperimentare il loro impiego.