Toscana storica: Fucecchio e il suo Palio

foto Ufficio stampa corse a cavallo più prestigiose d'Italia ed è preceduta da un corteo storico spettacolare e imponente: siamo a Fucecchio, in provincia di Firenze, per celebrare il Palio che domenica 19 maggio vive il suo momento culminante. Dodici contrade in lizza si contendono l'ambito trofeo, tra rivalità, voglia di primeggiare e folkloristici sfottò. E' una delle

Per mesi i fucecchiesi si dedicano alla preparazione dei costumi, delle sceneggiature e delle coreografie che animano il corteo storico, ma la corsa equestre è solo il culmine di una settimana di manifestazioni: il Palio è infatti l'occasione per un pittoresco mercato, per le sfilate dei bambini e per una serie di appuntamenti: tra questi segnaliamo la presentazione del "cencio", il drappo dipinto che le contrade si disputano nel pomeriggio alla corsa, e che ogni anno viene realizzato da un artista diverso. nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto. Ci sono poi la "tratta" dei cavalli, ovvero la loro assegnazione alle contrade, le prove e le cene della vigilia in ogni contrada, fino ad arrivare alla domenica della manifestazione, con la sfilata storica al mattino e le corse nel pomeriggio. Il corteo coinvolge tutta Fucecchio e mobilita oltre 1200 figuranti che sfilano lungo le principali strade cittadine, da piazza Aldo Moro fino a piazza Vittorio Veneto e via Vastruccio, cuore del centro storico. Ogni Contrada propone la rievocazione di un momento della storia del paese, con lo sfoggio di magnifici costumi che raffigurano arti e mestieri del periodo prescelto; la grande sfilata percorre le principali strade cittadine ed è chiusa da un gruppo di 12 figuranti, uno per Contrada, che accompagnano il "cencio".