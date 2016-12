Morro d'Alba e la tradizione del Cantamaggio

Le anticherivivonoper celebrare il, il canto rituale della questua con il quale lacelebrava il mese dellae la ripresa dei lavori agricoli. Le voci maschili dei maggianti, ovvero i gruppi di cantori locali, tornano a suonare l'organetto, il triangolo e il cembalo passando di casa in casa lungo i vicoli di ciottoli, proprio come si faceva un tempo per chiedere l'elemosina e il pranzo o la cena.

Nell'occasione del Cantamaggio rivivono anche antichi riti della fertilità: il maggio in questo caso è l'albero, che dalla notte dei tempi simboleggia il potere germinativo e produttivo.

Una volta dalla questua si raccoglieva un pollo, qualche uova, un po' di farina: la tradizione è ormai lontana, ma ancora adesso se ne rinnova la storia e il ricordo, concludendo la questua con il pranzo comunitario, festoso e animato, in Piazza Barcaroli.

Grande protagonista dell'occasione è, come sempre a Morro, il "lacrima", corposo e deciso vino locale che ha reso la cittadina anconetana famosa in tutto il mondo. Per accompagnarlo, nelle giornate di sabato e domenica i piatti tipici di Morro fanno bella mostra di sé su tavole e stand imbanditi per l'occasione: l'opportunità è davvero ghiotta per assaggiare gnocchi alla papera, tagliatelle del “Contadì” al ragù e fagioli con le cotiche. Ma per chi va di fretta e preferisce un pranzo da “portar via” per farsi una passeggiata nel centro storico l'ideale è la frittata con cipolla e pomodoro, oppure un bel panino ripieno di salsiccia, una piadina con prosciutto e formaggio oppure con le erbe, preparata in unonei numerosi chioschi lungo la via.

Chi vuole scoprire la città, invece, deve solo fare una passeggiata per le strade del centro: Morro D'Alba, un tempo solo Morro, che significa "cumulo di sassi", sorge arroccato in collina, con antiche costruzioni in pietra e vicoli stretti e caratteristici; bella è la cinta muraria a forma di pentagono irregolare, risalente al XIII-XV sec. con torrioni e terrazze belvedere. Da non perdere il camminamento conosciuto come “la Scarpa”, con il suo percorso semicircolare al coperto, unico esempio in Italia, che corre lungo tutto lo sviluppo della cinta fortificata, fiancheggiato da arcate da un lato e dai muri delle abitazioni con gli antichi ingressi dall’altro. Dagli spalti si possono ammirare scorci pittoreschi e insoliti sulla campagna circostante. Tutto intorno, le vallate e le coltivazioni che costituiscono l'immagine più autentica delle Marche, mentre nelle vicinanze si trovano le pendici del Conero, le vette dal San Vicino o le prime cime dell’Appennino umbro-marchigiano fino ai Monti Sibillini.

Chi arriva in camper trova un'area attrezzata e piazzole per circa trenta mezzi in Via degli Orti, nelle vicinanze delle mura castellane. Ingresso nei pressi

