Alba, tra libri, bici e musica

Il titolo della manifestazione fa esplicito riferimento al primo romanzo dello scrittore albese Beppe Fenoglio, nel cinquantesimo anniversario della sua morte e prevede, tra venerdì 17 a domenica 19 maggio una serie di piacevoli appuntamenti.

Da venerdì a domenica si svolge "Cantautori d'Iitalia, l’unico festival di musica d’autore del territorio con proposte artistiche selezionate dalla direzione artistica di Filippo Cosentino. L’edizione di quest’anno è tutta al femminile, con il concerto swing di Deborah Bontempi unito alle immagini di Guido Harari e dalla Wall of Sound Gallery. E poi ancora un incontro tra musica e parole con Paola Turci, l'atmosfera brasiliana di Elena Urru e il concerto dei vincitori del concorso Targa Milleunanota in Piazza Garibaldi.

L'ingresso è gratuito, alla fine dei concerti è sempre offerto un aperitivo.

Sabato 18 maggio è in calendario la terza edizione della Notte Bianca delle Librerie, la gioiosa maratona di appuntamenti dedicati alla letteratura e ai libri che coinvolge tutto il centro storico della Città in contemporanea con il Salone del Libro di Torino. In un’atmosfera di festa, ininterrottamente per otto ore, il libro è grande protagonista con i volumi letti dai rispettivi autori, o che diventano spunto per laboratori di gioco per bambini in cui ridere, imparare e persino cucinare. Protagoniste le librerie e le più importanti realtà culturali, anche non albesi, che si occupano della promozione della lettura. In occasione del finissage della mostra "Portraits" nella Chiesa di San Domenico Paolo Galetto si produce in una performance in cui realizza un nuovo ritratto di Beppe Fenoglio. Tra i protagonisti della giornata gli autori Romana Petri, Tano Grasso, Nino Daniele e Antonio di Florio.

E per una pausa golosa i ristoranti, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Albesi, propongono uno speciale piatto letterario.



Domenica 19 maggio via libera allo sport con "Alba in Bici", prima edizione della giornata albese dedicata all’ecologia, alla qualità della vita e allo sport. Un’intera giornata di appuntamenti gratuiti con il centro storico chiuso alle auto: percorsi da fare in compagnia, da quelli più semplici a quelli per professionisti, in città e fuori città, con tappe del gusto per riprendere le forze. Tutto il giorno in Piazza Savona un ciclo-salone a cielo aperto propone le ultime novità intorno al mondo delle due ruote. La sera, intorno alle 21 in Piazza San Paolo, l’eco-concerto Palco A Pedali dei Tetes de Bois in cui l’energia elettrica è generata da oltre 100 biciclette.