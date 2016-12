Ischia: il Negombo e le meraviglie della natura

Ci vengono riservati anche degli “incontri ravvicinati” volti a farci conoscere ad esempio i giganteschi Dynastes hercules sudamericano, il Chalcosoma caucasus indonesiano e il Goliathus goliathus africano e poi le impressionanti mantidi religiose, fra cui l’incredibile e bellissima Idolomantis diabolica o la Plistospilota guineensis. Quelli che sono definiti “invisibili” insetti-stecco ed insetti-foglia sono in realtà maestri del mimetismo (come il Phyllium giganteum, l’Extatiosoma tiaratum ed il gigantesco Heteropteryx dilatata), che gli esperti della mostra riescono a scovare e a farci ammirare. Non mancano gli insetti davvero curiosi come nel caso della cavalletta foglia o della cavalletta Proscopia scabra, che ha un volto da cavallo o ancora dello Scarabeo Golia, uno degli insetti più grossi al mondo, che può raggiungere i 12 centimetri di lunghezza ed i 60 grammi di peso.

foto Ufficio stampa

Dagli insetti alle piante: Ipomea, il cui taglio del nastro è fissato per venerdì 24 maggio alle 15, è “l’espressione del gusto per la per la collezione di ciò che è prezioso perché bello – spiegano gli organizzatori - o perché raro e unico, oppure perché da proteggere e preservare essendo in estinzione, o ancora di ciò che appartiene alla nostra storia”. Per come è stata progettata Ipomea è una mostra-mercato non nel senso di trend del verde, e neppure di marketing, bensì espressione della cultura del luogo attraverso il mondo delle piante, delle essenze e dei prodotti naturali che da essi derivano.



Nella mostra-mercato troviamo vivaisti altamente specializzati in collezioni botaniche, espositori, associazioni di categoria, singoli amatori, che insieme offrono una fotografia dei nuovi scenari per vivere il territorio e il paesaggio. Per questo a fianco delle piante rare ed inconsuete o esotiche si incontrano frutti antichi, ulivi e agrumi, piante aromatiche e colorate che spalancano i nostri sensi a percezioni primordiali; accanto agli odori a noi noti di limone, bergamotto, corbezzolo, carrubo, a fianco del tatto vellutato dei petali della rosa e dell’orchidea, a rendere incantato l’eden di Ipomea sono le specie in estinzione, le sementi e i bulbi di piante dimenticate, le varietà che ci giungono dalla memoria millenaria dell’arte contadina – incentrata sulle coltivazioni per uso alimentare - che per prima ha strutturato il paesaggio. Non è un caso che in questa edizione siano previste anche degustazioni, da segnalare fra tutte quella di peperoncini provenienti da varie parti del mondo (ci sarà anche il peperoncino più piccante del mondo, il Naga Morich); altra particolarità è la borsa di Ipomea, la “IF Bag Ipomea” in edizione limitata reperibile solo nei giorni della mostra, realizzata secondo il principio dell’ecosostenibilità, ossia lavorata a mano in un laboratorio artigianale italiano, in materiali come ecopelle, legno e corde di canapa o cotone.