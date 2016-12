Nel Cremonese un panino da Guinnes

L'appuntamento è in programma dalle ore 12 alle 17. L’evento è stato autorizzato dall’organizzazione britannica Guinness World Records che provvederà, per mezzo di un proprio rappresentante all'omologazione del record.

Si propone di essere il panino più lungo del mondo: ben tre chilometri di bontà a base di pane, crema spalmabile e granella di mandorle. Vuole a buon diritto entrare nel Guinnes dei Primati e ci si prova domenica 19 maggio presso il viale Santuario a Castelleone in provincia di Cremona.

Per realizzare il Super Panino si utilizzeranno 22 quintali di pane, per una lunghezza complessiva di 3 chilometri di pane; 10 quintali di crema spalmabile e 3 quintali di granella di mandorle. Per reggerlo serviranno 500 tavoli. L'evento mobilita 500 volontari, organizzati secondo regole

severe e precise, e un certo numero di sponsor: la crema spalmabile è offerta dalla Olding Italiana Feletti e Sorini di Castelleone; la granella di mandorle dalla ditta Rebecchi di Rivergaro, mentre il pane viene dalla ditta Bakery di Modena (prodotti precotti): la cottura è affidata ai tre fornai di Castelleone: Zaniboni, El Furneer, Pane Burro e Marmellata di Igor.