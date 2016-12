A Torino il Salone Internazionale del Libro

Prende il via l'edizione numero 26 delin programmanella sede del, in via Nizza 280. La kermesse si conferma come la più importante manifestazione italiana dedicata al libro, la prima in Europa per presenza di pubblico. Il tema dell'edizione 2013 è "Creatività e Cultura del progetto".

Il tema conduttore si propone come fil rouge che esplora l’affascinante processo della creatività umana nelle sue declinazioni più fertili: le istituzioni, l’economia, le nuove forme di scrittura, la scienza e la tecnologia, le arti figurative e applicate, l’architettura e il design fino alla cucina e alla cultura materiale, come forza capace di cambiare la nostra vita.

E' confermata la presenza di tutti i marchi editoriali tradizionalmente presenti, dai grandi gruppi ai piccoli e medi editori, chi con proprio stand, chi all’interno di spazi collettivi e istituzionali. Il Paese Ospite d’onore di questa edizione è il Cile, ma sono presenti anche Albania, Arabia Saudita, Finlandia, Guinea, Lituania, Perù, Romania. Le Regioni Italiane che propongono ai visitatori un proprio spazio sono otto: Abruzzo, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto. Regione ospite dell’edizione 2013 è la Calabria.

La visita si articola lungo ventisei sale e spazi che ospitano presentazioni, incontri, dibattiti, nei quali incontrare gli autori, conoscere tutto quanto c'è di nuovo e di interessante nel panorama editoriale e scoprire alcuni progetti speciali, tra i quali segnaliamo "Casa CookBook", l’area nel Padiglione 3 interamente dedicata alle pubblicazioni enogastronomiche e di cucina. Altra novità è Social books, il primo esperimento di lettura condivisa e totalmente digitale del Salone, ospitato in "Book to the future". Confermati l’Incubatore, che dà spazio alle case editrici indipendenti con meno di 24 mesi di vita, e AdaptLab, il programma di adattamento dei libri allo schermo cinematografico sviluppato all’Ibf.

In coincidenza con il Salone si svolgono anche le iniziative di Salone Off, il 'FuoriSalone' del libro che compie dieci anni e porta oltre 200 autori, incontri ed eventi in più di cento luoghi di sette Circoscrizioni torinesi e in quattro

comuni della cintura (Chivasso, Orbassano, Rivoli e Settimo). Spazio anche al progetto Dall'idea al chiodo, che unisce in un'esposizione gratuita dieci musei e tredici gallerie d'arte torinesi, e alla nuova App gratuita Salone del Libro per tablet e smartphone.

Orari: giovedì-domenica-lunedì ore10.00 - 22.00. venerdì e sabato ore 10.00 - 23.00. Biglietto intero 10.00 euro, ridotto 8.00 euro.

Il programma completo della manifestazione è online sul sito Internet www.salonelibro.it.