Riminiwellness: weekend a tutto fitness

L'appuntamento è ormai classico: gli appassionati del, delloe della, ma anche dellae del buon vivere si incontrano adaper, il concentrato del. La manifestazione, che come sempre coinvolgesulle decine di palchi, convoca ine in molti luoghi dellail popolo degli appassionati e deiper scoprire, sperimentare e assaggiare tutto quello che c'è di nuovo e di trendy nel mondo della forma fisica. Per tutti dimostrazioni, lezioni e approfondimenti per un ammontare vicino alle 1500 ore di lezione in quattro giorni.

Vediamo da vicino le attività più importanti: Reebok propone quest’anno i Reebok FIVE, un gruppo di 5 presenter e master trainer di fama internazionale che condensano l’eccellenza nel campo delle discipline “Studio”, intese come insieme di corsi Fitness, Dance & Aerobics che ogni giorno fanno muovere e divertire migliaia di persone nelle palestre.

La Federazione Italiana Fitness organizza e coordina tre aree dedicate a masterclass, lezioni, gare ed esibizioni. C'è anche la gara "Saranno Presenter", dedicata agli aspiranti presenter impegnati – in classi di 30 minuti - a guadagnarsi il titolo di "Promessa dell'Anno". Per i presenter c'è anche "New Faces of Fitness", versione internazionale di Saranno Presenter: come dice il nome, si tratta di una sfida tra i migliori rappresentanti delle nuove generazioni di "quasi" presenter, giudicati da una giuria internazionale. Il vincitore si aggiudica il diritto di guidare una masterclass in una convention di un Paese diverso dal proprio.

Confermato anche, per il settimo anno consecutivo, Fiteducation: i momenti clou di questa edizione sono Training Performance Zone, Functional Training Art, Fiteducation Body & Mind. C'è anche la presentazione del nuovo attrezzo per l’allenamento funzionale, il VIPR. Confermati anche i programmi cult di Fiteducation, dall’AntigravityYoga al novissimo Agy Restore.

ospita divertenti lezioni con i più grandi presenter internazionali per scoprire i benefici dello “step elastico” per allenarsi preservando al salute. Riconfermata anche lo Strike Zone® con Enrico Olivieri: l’allenamento numero uno al mondo per gli addominali. Durante la sessione si utilizzano elementi delle arti marziali, esercizi a terra di forza e potenziamento ed elementi delle tecniche yoga.