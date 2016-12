Genova ci fa scoprire il pesce

Ilappartiene a tutti: è una regola d'oro che risale alla notte dei tempi, ma in questo caso è anche il titolo diche trasforma ilin teatro di mille iniziative dedicate ale al, da conoscere e da gustare, in programma

La manifestazione, organizzata da Slow Food e Regione Liguria, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

porta sulle banchine del porto stand gastronomici, mercatini, aree didattiche e decine di eventi pensati per il pubblico di tutte le età. L'obiettivo è creare maggiore consapevolezza sull'importanza che le nostre scelte gastronomiche hanno sulla salute del mare, sul lavoro dei pescatori, sulla nostra salute e anche sul nostro budget economico. L'approccio è quello collaudato dalle precedenti edizioni e punta sul coinvolgimento e sull'esperienza diretta del pubblico, a cominciare dalla necessità di imparare a riconoscere le specie meno note e gli accorgimenti per scegliere i pesci giusti in pescheria.

La Ludoteca, ad esempio, offre percorsi educativi e un originale laboratorio di pittura. Si può anche salire a bordo di un peschereccio per imparare i segreti dei pescatori, oppure sfruttare la preziosa esperienza dei cuochi di Master of Food per far pratica di sfilettatura e di brodetti di pesce, oppure per sperimentare la frittura perfetta, insaporire ogni preparazione in una vera e propria Scuola di cucina. Sono in programma anche appuntamenti con 16 tra i migliori cuochi italiani e internazionali nello spazio Fish 'n' Chef, che prepareranno piatti a base di pesce di giornata, in cui si mangia seduti al tavolo della cucina.