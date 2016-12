A Vigevano il Medioevo dei bambini

in lizza eri rivivono a, in provincia di Pavia, per la tredicesima edizione delli". L'appuntamento è nella città lombarda nel fine settimana

La grande festa rinascimentale comincia il sabato sera alle 21.30 con la Notte Sforzesca che trasforma la splendida Piazza Ducale e le strade adiacenti in suggestivo scenario per spettacoli itineranti di danza, giocoleria, tamburi, bandiere e fuoco.

La giornata di domenica, invece, è dedicata alla vita e alle tradizioni del periodo: per tutto il giorno, dalle 10.00 alle 19.00, il cortile del Castello Sforzesco ospita laboratori e dimostrazioni delle Corporazioni del Palio delle Contrade, dedicati in prino luogo, come vuole il titolo della manifestazione, proprio ai fanciulli. La stessa ambientazione accoglie anche i Prelibati Sapori Rinascimentali con degustazioni a cura delle Contrade del Palio (dalle 11.00 alle 18.00) e i Giochi del Palio dei Fanciulli a partire dalle ore 16.30. Prima dei giochi, però, non bisogna perdere il grande Corteo Storico dei personaggi delle Contrade, che anima le vie del centro e si conclude in Piazza Ducale dove viene offerto un Omaggio al Duca.