Orticola, Milano in fiore

, la mostra mercato dicon le eccellenze delitaliano, torna per la diciottesima edizione neicon tanti appuntamenti importanti per chi ha ile la passione "green". Da venerdì 10 a domenica 12 maggio dalle 10 alle 20.00, i giardini pubblici Indro Montanelli ospitano tante idee per i giardini, le aiuole dei vivaisti, momenti di incontro con esperti e laboratori per tutti. Se si acquista il biglietto online ci sono sconti e facilitazioni. Sono 156 gli espositori in totale, di cui 100 vivaisti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Come sempre, Orticola si conferma, ai massimi livelli per la ricerca e la competenza dei suoi espositori, per la qualità raffinata e la varietà delle piante esposte, per la cultura del verde che tutti i soggetti coinvolti si propongono di diffondere. In questa edizione Orticola dedica una particolare attenzione al giardino e ai tanti modi con cui le piante possono disegnare, arredare, animare ogni spazio verde o angolo di terra.

Tra le novità 2013 segnaliamo le idee per i piccoli giardini: tre vivai "storici" mettono in scena tre piccoli "grandi" giardini a tema: "La pergola degli agrumi" (Nicolò Grassi e i vivai Oscar Tintori), “Botticelli spettinato”, ovvero il giardino mediterraneo (Umberto Pasti e i vivai Torsanlorenzo), "Eclissi", ovvero il Giardino nell'ombra (Elena Stevanato e i Vivai Nord). Tante le idee a cui ispirarsi per il proprio spazio verde e per conoscere alcune piante insolite, gli ibridi più innovativi, le specie più adatte ai vari climi o al risparmio idrico.

Un gruppo di vivaisti, da sempre impegnati nella ricerca di nuove varietà, nella conservazione e nella divulgazione di piante rare o nella coltivazione di piante per amatori, indicano come inventare nuove idee per le aiuole, anche nei piccoli spazi. Per il pieno sole propongono aromatiche e lavande, mentre all’ombra si possono combinare felci e hoste, o ancora accostare i colori di peonie, petunie e rose.

Come è tradizione, sono in programma momenti ludici e divulgativi, laboratori, corsi e dimostrazioni totalmente gratuiti, dedicati ad adulti e bambini, sia nella zona “Area Corsi” accanto alla grande magnolia, sia presso i vari espositori. Gli appuntamenti sono 27, ripetuti nel corso dei tre giorni oltre 40 volte per permettere a chiunque di intervenire.